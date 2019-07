Viorica Dăncilă vrea să bage autostrada Comarnic-Braşov în CSAT "Dupa cum stiti, autostrada Comarnic - Brasov este in parteneriat public-privat. Am avut solicitare din partea unei societati chinezo-turce. Eu am hotarat, impreuna cu colegii mei, sa scoatem din parteneriat public-privat, iar in prima sedinta de CSAT aceasta autostrada sa devina de importanta nationala sau de infrastructura critica, astfel incat sa putem sa demaram cat mai repede lucrarile pentru aceasta autostrada", a spus Viorica Dancila, duminica, intr-o conferinta de presa la Ploiesti, potrivit News.ro. Premierul Romaniei a precizat ca "birocratia este destul de mare", iar in tara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

