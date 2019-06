Viorica Dancila vrea o conducere colectiva a PSD: Nu as vrea sa-l judec pe Liviu Dragnea, dar as vrea sa schimb modul de lucru

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al social democratilor, Viorica Dancila, a afirmat luni ca nu ar dori sa il judece pe fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, dar ar vrea sa schimbe modul de lucru al acestuia, fiind de parere ca decizia nu trebuie sa fie luata in mod individual, de un singur om, ci trebuie sa apartina…

- Presedintele interimar al social-democratilor, Viorica Dancila, a afirmat luni ca nu ar dori sa il judece pe fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, dar ar vrea sa schimbe modul de lucru al acestuia, fiind de...

- Viorica Dancila, presedintele interimar al PSD, considera ca viitorul președinte al PSD trebuie sa fie un om proeuropean, un om atașat valorilor social-democrate și valorilor europene și transatlantice. Intrebata care ar trebui sa fie criteriile pe care ar trebui sa le indeplineasca viitorul președinte…

- ​Viorica Dancila spune ca nu vrea un candidat unic la șefia PSD și și-ar dori un președinte al partidului care sa nu semene cu Liviu Dragnea. „Nu aș vrea sa-l judec pe Liviu Dragnea, ci sa schimb modul de lucru”, a spus ea, la finalul ședinței conducerii PSD. „Eu sper sa avem…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, spera sa fie mai multi candidati la sefia partidului, iar conducerea sa fie una colectiva, pentru ca decizia nu trebuie luata de un singur om. "Nu am vorbit despre candidaturi la sefia PSD, dar eu sper sa avem mai multi candidati, pentru…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a declarat, luni, dupa sedinta BPN, ca noul lider al partidului trebuie "sa se consulte in permanența cu colegii". Intrebata cum trebuie sa fie viitorul președinte al PSD, Dancila a spus: "Sa fie un om echilibrat, sa adune in jurul lui oameni, sa aiba rabdare.…

- „Am spus ca merg la referendum, dar nu am spus modul in care voi vota. Acest lucru il vom stabili in cadrul partidului. Sunt un om care respecta partidul, linia partidului, iar modul in care voi vota va fi conform acestei linii. Eu cred ca niciodata nu am facut note aparte de linia partidului. Este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis felicitari premierului Viorica Dancila pentru modul cum rezista la toate atacurile la adresa sa, transmitand si Guvernului aprecieri "pentru ceea ce realizeaza" si a adaugat ca este necesar ca guvernantii sa comunice mai bine si mai mult cu oamenii pentru…