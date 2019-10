Viorica Dăncilă: Vor să îngheţe pensiile şi să taie salariile "Din cate am vazut in programul lor de guvernare, un program in care au alocat Educației doar doua pagini și acelea cu lucruri foarte rele pentru Educație. Oameni au de ce sa-și faca griji! Nu am vazut creșterea punctului de pensie de la 1 septembrie și asta inseamna ca vor sa inghețe pensiile, am vazut ca vor sa privatizeze companiile din transport, am vazut ca vor sa aduca salariile bugetarilor la salariul mediu din privat, in loc sa iși doreasca creșterea salariilor, am vazut ca vor sa comaseze spitalele. Am impresia ca vor sa ne intoarcem in perioada de austeritate pentru ca acest program… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a criticat joi, la Oradea, programul de guvernare al liberalilor, afirmand ca acesta contine chestiuni generale, ambigue, cu unele masuri care au fost deja rezolvate sau demarate de guvernul demis prin motiune de cenzura, precum split TVA sau…

- Ministrul demis al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a criticat joi, la Oradea, programul de guvernare al liberalilor, afirmand ca acesta contine chestiuni generale, ambigue, cu unele masuri care au fost deja...

- "Am vazut astazi programul de guvernare lansat. E destul de ambiguu, nu prea ai ce sa culegi din el ca elemente concrete, numai generalitati. Nu pot sa stiu exact, au spus ca venituri nu taie, dar nu au spus daca nu cumva le ingheata si atunci probabil ca vor mai fi ajustari semnificative pe pensii,…

- Premierul interimar Viorica Dancila susține ca a citit programul de guvernare al PNL și a constatat ca liberalii vor sa inghețe pensiile și sa reduca salariile bugetarilor.”Din cate am vazut in programul lor de guvernare, un program in care au alocat Educației doar doua pagini și acelea cu…

- ”Din declarațiile publice, nu vor fi taiate pensiile și salariile crescute de PSD, creștere nesustenabile in viziunea PNL, in urma cu o luna. In al doilea rand, se aplica legile. Practic, Guvernul Orban vine ca sa aplice programul de guvernare al PSD. Spuneau ca e nenorocire, ca e jaf, dar au declarat…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Pitesti, ca ar fi onorat sa faca parte dintr-un tandem Viorica Dancila - presedinte, iar el prim-ministru. "Da. As fi onorat. Sa ajunga doamna prim-ministru presedinte si dansa decide ce trebuie sa fie bun…

- Dupa ce Guvernul a adoptat, luni, proiectul de rectificare bugetara ALDE, partenerul PSD la guvernare, susține ca bugetul de stat pe anul acesta a fost unul construit nerealist. Mai mult, ALDE da un ultimatum Guvernului, pana pe 20 august, sa vina cu o restructurare și cu un nou program de guvernare.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, crede ca Viorica Dancila va intra în turul al doilea la prezidențiale și va câștiga alegerile.„Categoric, doamna președinta Dancila (va intra în turul al doilea la prezidențiale n.r.). Din partea cealalta, nu știu”, a spus…