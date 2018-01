Viorica Dancila: Vom adopta astazi OUG privind prorogarea termenului de depunere a formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie

Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat, marți, un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Tot marți, la Senat, ministrul finantelor, Ionut Misa, a declarat ca regimul…

- „Ne gandim la posibilitatea ca persoanele vizate sa nu mai depuna Declaratia 600 si plata sa se faca pe baza de CNP (n.n.- Cod Numeric Personal)”, a spus Ionut Misa, intrebat cum va rezolva problemele legate de depunerea Formularului 600. Ionut Misa participa la o audiere, la Comisia Economica a Senatului,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, ieri, ca a solicitat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, pe 31 ianuarie, sa se adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie pentru declaratia 600 "pentru a le da posibilitatea sa mearga pana la eliminarea Declaratiei ...

- Guvernul amana obligația depunerii declarației 600. Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca,…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018.

- Ce motive invoca Guvernul pentru amanarea depunerii Formularului 600 Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a dat asigurari ca, in prima sedinta de Guvern, din 31 ianuarie, va adopta ordonanta de amanare a termenului de depunere a Declaratiei 600, a spus luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Am discutat cu premierul desemnat Viorica Dancila si a asigurat fara niciun fel…

- UPDATE Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, luni, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în urma unei…

- Liviu Dragnea a anunțat ca termenul de depunere a formularului va fi amânat pâna în 1 martie. Guvernul va urma sa dea o ordonanța, în prima ședința, prin care se va amâna termenul de depunere de la 31 ianuarie la 1 martie. "Am avut o întâlnire, doamna prim…

- Guvernul a aprobat prin Ordonanța de Urgența un nou ajutor social. Mai exact, este vorba despre o indemnizație de 370 de lei care va fi primita in fiecare luna doar de unii romani. Banii vor putea fi folositi pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei termice și energiei electrice. „Veteranii…

- Guvernul a luat o decizie, prin Ordonanța de Urgența, in ultimele zile ale lui 2017, privind punctul de amenda auto, care reprezinta procentual salariul minim (10%), care a crescut de la 1 ianuarie, de la 1450 lei, la 1900 lei. Read More...

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a tinut sa precizeze, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu se discuta prorogarea OUG 79 privind modificarile fiscale, ci doar amanarea implementarii contului unic pana la jumatatea anului 2018. „In media se discuta ca s-ar proroga termenul de intrare in vigoare…

- Guvernul discuta joi prorogarea pana la jumatatea anului 2018 a termenului de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, iar Ordonanta 79 referitoare la implementarea masurilor fiscal-bugetare si legate…

- Guvernul ar putea amana pentru 1 iulie, plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorierie, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta, publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor. ”Prin prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prorogarea termenului de intrare…

- Legislatia achizitiilor publice a fost modificata prin ordonanta de urgenta Simplificari și clarificari ale legislației achizițiilor publice. Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce…

- Scopul modificarii legislatiei achizitiilor publice este de a simplifica si clarifica unele prevederi si de a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. In cazul achizitiilor directe mici, incheierea de contracte va fi posibila fara publicarea prealabila in SEAP a anuntului si…

- Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale in sensul transpunerii Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie, au declarat marti pentru AGERPRES surse guvernamentale. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca Directiva europeana privind…

- Prezent marti dimineata la Comisia speciala de la Parlament, in care se discuta modificarile menit a fi aduse celor doua Coduri Penale, ministrul Toader a adus in discutie ipoteza ca Guvernul sa emita o Ordonanta de Urgenta. Totul, in situatia in care Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie…

- Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale in sensul transpunerii Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie, au declarat marti pentru AGERPRES surse guvernamentale. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca Directiva europeana privind…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei. „Indemnizatia…

- Premierul a promis, dar a uitat. Mihai Tudose spunea în noiembrie ca Executivul va veni cu o Ordonanța de Urgența care sa protejeze salariile din domeniul IT, odata cu trecerea contribuțiilor la angajat. Pierderea poate ajunge pâna la 8% din net.

- Executivul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 233/2016 privind parteneriatul public-privat, care permite realizarea unor proiecte de interes national si local, de calitate, pe termen lung, realizate la timp si in bugetul agreat.

- Premierul a promis, dar a uitat. Mihai Tudose spunea în noiembrie ca Executivul va veni cu o Ordonanța de Urgența care sa protejeze salariile din domeniul IT, odata cu trecerea contribuțiilor la angajat. Pierderea ar fi de pâna la 8% din net.

- Proiect de ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finanțelor Persoanele care nu îsi platesc impozitele si contributiile la buget în cel mult o luna de la scadenta si fac acest lucru cu intentie vor fi incriminate pentru evaziune fiscala si pedepsite cu închisoare de…

- Valoare punctului amenda la contravențiile privind circulația pe drumurile publice a fost plafonata miercuri de catre Guvern, prin Ordonanța de Urgența. De la inceputul anului viitor, salariul minim pe economie ar trebui sa creasca la 1.900 de lei, o hotarare de Guvern urmand sa fie adoptata de Guvern…

- Guvernul a stabilit miercuri prin Ordonanța de Urgența plafonarea valorii punctului amenda la contravențiile privind circulația pe drumurile publice. In condițiile in care nu lua aceasta masura amenzile pe care șoferii urmau sa le plateasca din ianuarie 2018 ar fi fost cuprinse intre 380 și 19.000 lei.…

- Guvernul a modificat și completat Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in sensul punerii sale in concordanța cu prevederile Codului fiscal și pentru crearea cadrului legal suplimentarii Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), in vederea asigurarii accesului…

- Compania care va implementa RO ALERT. Sistemul avertizeaza utilizatorii pe telefon despre un pericol iminent Sistemul de avertizare a populatiei - „RO ALERT” va permite informarea rapida a cetatenilor aflati in zonele cu risc major, pentru adoptarea unui comportament adecvat necesar asigurarii autoprotectiei…

- Legea Sanatatii va permite romanilor sa incheie asigurare voluntara de sanatate cu spitalele pentru a beneficia de servicii medicale care nu fac parte din pachetul de baza. In schimbul unei sume primite periodic sub forma de abonament, spitalele, de exemplu, se vor obliga sa suporte costurile serviciilor…

- Dupa ce a adoptat de urgenta trecerea contributiilor in sarcina angajatilor, Guvernul a dat fara sa anunte o noua ordonanta de urgenta prin care obliga toate firmele sa initieze negocieri colective pentru punerea in practica a transferului. Casa de avocatura VP&Partners a explicat, pentru…

- Declara domnul Emanoil Razvan Roșca, liderul PMP Mehedinți Pro (mai puțini) și contra (extrem de mulți) romanii, de la mic la mare, comenteaza Pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul l-a promovat prin Ordonanța de Urgența și care va produce efecte incepand cu 1 ianuarie 2018… Poziția partidului…

- Primaria Iași se va adresa Avocatului Poporului dupa ce Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind modificarile aduse Codului Fiscal. Primarul Mihai Chirica a declarat pentru Radio Iasi ca prin adoptarea acestui act normativ se incalca un cadru de legalitate privind autonomia locala. Edilul a mai…

- Retailerul Kaufland Romania a anuntat joi seara ca preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului, ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, astfel incat angajatii vor avea un salariu net mai mare, in medie cu 1,5%. “Compania intelege astfel…

- Premierul Mihai Tudose a sustinuta ieri ca opozitia din strada impotriva modificarilor Codului fiscal este sprijinita de multinationale si banci, in vreme ce ministrul finantelor Ionut Misa a spus ca, inainte de a iesi in strada, oamenii trebuie sa citeasca ordonanta de urgenta prin care, intre altele,…

- Guvernul a adoptat astazi modificarile din Codul Fiscal prin Ordonanta de Urgenta. Impactul tuturor masurile fiscale anuntate de PSD este descris mai jos, într-o analiza facuta de Ziarul Financiar.

- Guvernul a adoptat astazi modificarile din Codul Fiscal prin Ordonanta de Urgenta, potrivit unui anunt al Ministerului Finantelor. MFP va organiza astazi la ora 16.00, la sediul institutiei o conferinta de presa, la care vor fi prezenti ministrul Ionut Misa si secretarul de stat Oana Iacob, privind…

- In urma cu puțin timp, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența care modifica Codul Fiscal.Modificarile aduse Codului fiscal vizeaza si reducerea numarului de contributii sociale de la noua la trei, respectiv CAS, CASS si contributia asiguratorie pentru munca, a anuntat

- Guvernul va discuta miercuri o ordonanta de urgenta referitoare la majorarea punctului de pensie la 1.100 de lei si a pensiei minim garantate la 640 de lei incepand cu 1 iulie 2018, a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu conform Agerpres.ro. Pe ordinea de zi de astazi avem ordonanta de urgenta…

- Un nou protest este anunțat pentru astazi, in Piața Victoriei din București, cand Guvernul a anuntat ca va adopta prin Ordonanta de Urgenta modificarea Codului fiscal și anume trecerea contributiilor de la angajator la angajat.

- PNL va sesiza Avocatul Poporului in situatia in care Guvernul va adopta ordonanta de urgenta referitoare la schimbarea regulilor fiscale in Romania, apreciind ca noile masuri incalca prevederi din Constitutie si ele trebuie atacate la Curtea Constitutionala, a declarat, marti, liderul liberalilor,…

- PNL va sesiza Avocatul Poporului in situația in care Guvernul va adopta ordonanța de urgența referitoare la schimbarea regulilor fiscale in Romania, apreciind ca noile masuri incalca prevederi din Constituție și ele trebuie atacate la Curtea Constituționala, a declarat, marți, liderul liberalilor,…

- Se pregatesc proteste pentru miercuri la pranz cand Guvernul a anuntat ca va adopta prin Ordonanta de Urgenta trecerea contributiilor de la angajator la angajat. In capitala, intalnirea ar urma sa aiba loc in Piata Victoriei incepand de la ora 11:00. Organizatorii evenimentului intitulat „Opriti modificarea…

- Se pregatesc proteste pentru miercuri la pranz cand Guvernul a anuntat ca va adopta prin Ordonanta de Urgenta trecerea contributiilor de la angajator la angajat. In capitala, intalnirea ar urma sa aiba loc in Piata Victoriei incepand de la ora 11:00. Organizatorii evenimentului intitulat „Opriti modificarea…

- "8 noiembrie este Miercurea Neagra pentru economia Romaniei. Pentru a carpi un buget pe care nu a fost in stare sa il gestioneze, Guvernul PSD-ALDE este capabil sa distruga economia libera a Romaniei", spun organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului "Opriti Modificarea Codului Fiscal!". "Modificarile…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat ca, miercuri, va trece Codul Fiscal prin Ordonanța de urgența. Discuții au existat inclusiv cu reprezentanții administrațiilor locale. Întrebat, la Palatul Parlamentului, daca vor fi trecute contributiile de la angajator la angajat, Tudose a raspuns…

- Robert Negoita, primarul Sectorului 3 din Bucuresti si presedinte al Asociatiei Municipiilor, a anuntat marti la finalul intalnirii cu premierul ca Mihai Tudose si Liviu Dragnea le-au spus ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri Ordonanta de urgenta de modificare a Codului Fiscal prin care

- Negoita, dar si Gheorghe Falca, primarul Aradului, au declarat ca Guvernul a fost de acord sa acorde compensatii primariilor care vor pierde bani de la buget in urma modificarii Codului Fiscal. Primarii municipiilor s-au plans ieri public, spunand ca scaderea impozitului pe venit de la 1 ianuarie…