- "Am o credința nestramutata in șansa și in puterea Partidului Social Democrat de a da romanilor un viitor mai bun. Iar viitorul nu e departe, e clipa care urmeaza și e ziua de maine a fiecaruia. Va chem alaturi de mine in lupta pentru o zi de maine in care suntem mai uniți, mai demni și mai…

- Un sondaj realizat de SOCIOPOL și prezentat de Romania TV ne arata ca președintele Klaus Iohannis nu are nicio problema in a se impune in primul tur la prezidențiale, iar lupta pentru locul secund ar fi tranșata de Viorica Dancila.Citește și: Fosta deținuta politic il SPULBERA pe Mihai…

- 8 candidati la presedintie, reclamati la Parchet pentru probleme cu semnaturile de sustinere. Biroul Electoral Central (BEC) a sesizat Parchetul General in privința mai multor candidați la alegerile prezidențiale, in contextul in care in urma verificarilor instituția a constatat elemente de similitudine…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat sambata, dupa sedinta CEX PSD, ca partidul il va actiona in judecata pe seful statului pentru afirmatia acestuia ca Guvernul este „corupt”.„Legat de afirmatia presedintelui ca este guvern corupt, il vom actiona in judecata pentru ca este usor de lipit…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda ‘inca o sansa’ PSD. ‘Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara public si explicit,…

- Intrebat cine intra in turul doi la alegerile prezidențiale din 2019, Eugen Teodorovici a spus: „Categoric, doamna Dancila. De partea cealalta, nu știu. Dar v-am dat puțin raspunsul la intrebarea aceasta mai devreme, cand am zis ce reprezinta USR pentru Romania". Mai departe, intrebat daca considera…

- Viorica Dancila a raspuns, luni, la intrarea in sedinta PSD, acuzatiilor fostului ministru de Interne Carmen Dan, care reprosase partidului ca a cedat in fata presiunilor presedintelui Klaus Iohannis. Carmen Dan a anuntat, cand a ajuns la sedinta, ca a demisionat din functia de ministru, si a precizat…