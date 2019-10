Viorica Dăncilă: Voi lupta ca şi până acum "Sunt atația oameni minunați in aceasta țara care au vie speranța ca se poate mai bine! Astazi, la Fetești, Țandarei și Slobozia, mi-au vorbit despre dorința lor de a trai intr-o Romanie stabila, care sa le poata asigura un trai decent, o buna educație și servicii medicale de calitate. Le-am promis oamenilor ca voi lupta, ca și pana acum, pentru o Romanie care nu lasa pe nimeni in urma, pentru o Romanie care are grija de toți ai ei!", este mesajul postat de Viorica Dancila pe pagina de Facebook. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

