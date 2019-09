Viorica Dăncilă, vizită la Alba Iulia: Puterea noastră stă în unitate "Puterea noastra sta in unitate și in increderea pe care romanii o au in noi. In mijlocul oamenilor ne intoarcem de fiecare data, sa le fim aproape și sa ii ascultam, ca sa putem face intotdeauna mai bine pentru țara și pentru fiecare zi de maine. De aceea vrem sa știm ca fiecare organizație județeana a partidului are in frunte cei mai implicați, mai muncitori și mai hotarați oameni. Astazi, la Alba Iulia, am luat parte la conferința de alegeri a noii conduceri județene, alaturi de care vom lupta pentru a da Romaniei președintele de care are nevoie. Felicitari, Ioan Dirzu, pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Puterea noastra sta in unitate și in increderea pe care romanii o au in noi. In mijlocul oamenilor ne intoarcem de fiecare data, sa le fim aproape și sa ii ascultam, ca sa putem face intotdeauna mai bine pentru țara și pentru fiecare zi de maine. De aceea vrem sa știm ca fiecare organizație…

- "Mulțumim celor aproape un milion și jumatate de romani care au semnat pentru susținerea candidatului PSD la Președinția Romaniei! Avem de data asta șansa de a schimba lucrurile impreuna, avem șansa de a alege un președinte care iși iubește țara și pune oamenii pe primul loc. Chemam alaturi…

- „Felicitari domnului Teodor Melescanu pentru alegerea in functia de presedinte al Senatului Romaniei!”-a scris Viorica Dancila pe Facebook, dupa ce, prin repetarea votului, candidatul propus de PSD a ieșit victorios. ”Votul de astazi certifica faptul ca PSD are in continuare majoritate in Parlament…

- 'Am participat astazi la Conferința de alegeri a PSD Hunedoara, o organizație matura și performanta, una din multele structuri puternice pe care ne bazam in alegerile care urmeaza. Felicitari, Laurențiu Nistor, pentru realegerea in funcția de președinte al PSD Hunedoara! Felicitari și succes intregii…

- "O energie incredibila astazi, la Craiova! Am vazut oameni plini de viața, oameni care simt pulsul comunitații și care sunt hotarați sa stea langa PSD și sa se implice cu toata forța in batalia electorala din toamna. Impartașim viziunea și credința intr-o Romanie mai buna. Felicitari, Claudiu…

- "Felicitari campioanei Romaniei! Felicitari, Simona! Ne-ai umplut inimile de bucurie si mandrie!", a scris Viorica Dancila. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, sambata, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2. loading...

- "Am promis la Congres ca revenim la oameni, la organizatiile judetene, la baza partidului. Astazi, alaturi de presedintele PSD si prim-ministru Viorica Dancila si de presedintele executiv Eugen Teodorovici, ne-am intalnit cu prietenii si colegii nostri din Braila, Galați si Tulcea. Impreuna,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, l-a taxat, sambata, pe Marian Oprisan, dupa episodul din C0ngresul PSD, cand a fost huiduit de o parte a salii si nu a putut sa iti tina discursul. Ciolacu il sfatuieste pe baronul de Vrancea sa se retraga si sa ii lase pe cei tineri…