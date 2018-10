Viorica Dăncilă, vizită în Kuweit. Ce a discutat cu șeful statului La intrevedere, care a avut loc in cadrul vizitei oficiale a premierului in Kuweit, au fost abordate subiecte de interes aflate pe agenda bilaterala. "De asemenea, a fost apreciata tendinta pozitiva inregistrata in ultima perioada la nivelul relatiilor romano-kuweitiene, impulsionata de deschiderea si vointa politica a ambelor state de a consolida dialogul bilateral pe toate palierele de interes", se arata intr-un comunicat al Guvernului. Premierul Dancila a evidentiat faptul ca in acest an este marcat un moment important, implinirea a 55 de ani de relatii diplomatice bilaterale si a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

