- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- „Aș paria acum ca moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila nu va trece. 237 de semnaturi pentru moțiune nu inseamna automat și 237 de voturi. Eu cred ca UDMR va putea fi impacat de catre PSD", a spus Remus Borza la DCNews, deputatul adaugand ulterior ca Viorica Dancila are mai mult de oferit…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a anuntat, marti, la DcNews, ca va propune, dupa demiterea premierului Viorica Dancila, sa se mearga la Cotroceni cu un guvern format de PSD-ALDE-Pro Romania, cu premier independent. "Eu cred ca dupa ce pica Guvernul Dancila, o sa merg la foștii mei colegii mei colegi…

- Președintele Pro Romania susține ca Viorica Dancila pleaca la New York la shopping. Analistul politic Bogdan Chirieac i-a atras atenția ca nu poate spune asta. Revenim cu amanunte

- Viorica Dancila reproseaza opozitiei ca se zbate sa depuna o motiune de cenzura, in vreme ce refuza sa semneze pactul propus de premier cu privire la pensii si salarii. "Stimați colegi, vorbim despre viitorul romanilor și al Romaniei. Ați venit o data și ați depus moțiune vrand sa dați jos…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE ii transmite premierului Viorica Dancila sa se retraga de la guvernare. Presedintele ALDE a declarat, intr-un interviu la DcNews, ca "problema este ca in momentul de fata guvernarea pare istovita si nu mai are suflul necesar". "Exista un climat de respingere a acestei…

- Dana Girbovan a renunțat la demisia din funcție de judecator dupa ce președintele Klaus Iohannis a refuzat, miercuri, remanierea guvernului propusa de Viorica Dancila. "Am luat act de decizia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a respinge propunerea privind numirea mea in functia de ministru…

- Aflata din nou in Bacau, intr-un turneu electoral intern, premierul Viorica Dancila a preferat sa viziteze doar anumite obiective, de fapt o noua incercare de a convinge ca actualul Guvern se preocupa de marile investiții. Insoțita de miniștrii Mihai Fifor și Eugen Teodorovici, doamna Dancila a ocolit…