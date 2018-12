Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va efectua marti si miercuri o vizita de lucru la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al Executivului, prim-ministrul va participa la reuniunea comuna a Guvernului Romaniei si a Comisiei Europene. Viorica Dancila va fi insotita de Cabinetul de ministri, precizeaza…

- In perioada 4-5 decembrie 2018, premierul Viorica Dancila, insoțita de Cabinetul de miniștri, va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, pentru a participa la reuniunea comuna a Guvernului Romaniei și a Comisiei Europene. Vizita are loc in contextul preluarii de catre Romania, incepand cu 1 ianuarie…

- Prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a transmis o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care ii cere lamuriri cu privire la modificarea codurilor penale. A venit și raspunsul...

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut o intervenție de 2 minute in care a facut public punctul de vedere al Guvernului Romaniei, timp considerat insuficient de mulți analiști. Ministrul Teodorovici a dezvaluit ce ar fi spus el daca ar fi putut continua discursul premierului dn Parlamentul European:…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, a avut marti o intrevedere cu presedintele Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Udo Bullmann, in care premierul a prezentat "situatia reala din Romania", reafirmand atasamentul Guvernului…

- Guvernul a dat publicitații imagini de la întâlnirea dintre președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și premierul Viorica Dancila, dar sunetul a fost taiat. Cei doi oficiali au vrut se întâlneasca de luni, dar premierul Dancila a…