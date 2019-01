Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul va fi aprobat in februarie, insa nu se pune problema sa nu se plateasca pensiile si salariile, in cazul in care aprobarea acestuia va intarzia, a declarat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. "Eu cred ca vom avea buget imediat în februarie.(...) Până la urmă…

- Viorica Dancila va prezenta prioritatile in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, care va avea loc marti. Conform unui comunicat al Guvernului, agenda vizitei va cuprinde intrevederi ale delegatiei guvernamentale romane cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, cu…

- Bugetarii vor primi salarii mai mari, vouchere de vacanta si indemnizatii de hrana in 2019, an care va aduce, insa scumpiri la benzina dar si o inghetare a pretului energiei electrice si al gazelor naturale. Pe parcursul anului următor vor exista modificări în ceea ce priveşte taxarea…

- TICHETE DE MASA 2019. Angajatii din sistemul public vor avea salarii mai mari incepand cu 1 ianuarie 2019. Majorarea va fi de 25% din diferenta dintre ce primesc acum si ce este prevazut in Legea salarizarii pentru anul 2022, dupa cum a anuntat, pe 3 decembrie, ministrul Muncii, Marius Budai.…

- Salariul angajatilor din sectorul public va fi majorat de la 1 ianuarie cu 25 din diferenta dintre salariul actual si cel stabilit pentru 2022, a declarat miercuri seara ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, precizand ca inghetarea salariilor reprezinta scenariul cel mai pesimist trimis…

- Inghetarea salariilor reprezinta scenariul cel mai pesimist trimis Comisiei Europene, dar nu va fi pus in practica, a anunțat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. Ministrul a declarat, miercuri seara, că salariul angajaţilor din sectorul public va fi majorat de la 1 ianuarie…

- Salariul angajatilor din sectorul public va fi majorat de la 1 ianuarie cu 25% din diferenta dintre salariul actual si cel stabilit pentru 2022, a declarat miercuri seara, la Digi 24, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, precizand ca inghetarea salariilor reprezinta scenariul cel mai…

- Salariul angajatilor din sectorul public va fi majorat de la 1 ianuarie cu 25% din diferenta dintre salariul actual si cel stabilit pentru 2022, a declarat miercuri seara, la Digi 24, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, precizand ca inghetarea salariilor reprezinta scenariul cel…