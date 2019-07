Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iohannis a semnat decretele de numire a noilor ministri: Ramona Manescu – Externe, Nicolae Moga – Interne, Mihai Fifor – vicepremier. Președintele Klaus Iohannis a fost de acord cu cea mai recenta remaniere guvernamentala propusa de premierul Viorica Dancila. Șeful statului a semnat in…

- Șeful statului este presat de timp. Klaus Iohannis trebuie sa dea un raspuns propunerilor facute de premierul Viorica Dancila pentru Interne și Externe pâna miercuri altfel puterea ar putea sesiza Curtea Constituționala.

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a susținut un discurs incendiar in Parlamentul European, acolo unde a somat ca Uniunea Europeana sa ia masuri urgente pentru integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana. Basescu a subliniat ca in absența unui angajament ferm din partea UE privind o posibila…

- Președintele AEP Constantin-Florin Mitulețu Buica a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca a avut o discuție cu premierul Viorica Dancila, iar alegerile prezidențiale urmeaza sa se desfașorare pe 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur. Președintele Autoritații Electorale Permanente…

- Twitter a decis sa inaspreasca tonul impotriva postarilor unor responsabili politici care ii incalca regulile, atunci cand acestia incita, spre exemplu, la violenta, reteaua sociala anuntand masuri care i s-ar putea aplica inclusiv presedintelui american Donald Trump, informeaza AFP.Tweet-urile…

- Irena Boclinca, o actrita din Republica Moldova care a parodiat-o perfect pe Viorica Dancila, este castigatoarea „iUmor“, dupa ce a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor in finala show-ului de la Antena 1.

- Premierul Dancila le-a interzis ministrilor si secretarilor de stat sa participe la conferintele pe politica externa din marja summitului de la Sibiu, dupa ce s-a convins ca nu va fi invitata de Iohannis la reuniunea liderilor europeni. In plus, directoarea din MAE care a coordonat, la Sibiu, organizarea…

- Klaus Iohannis explica, marți, de ce nu a fost invitata Viorica Dancila la Summitul de la Sibiu. Președintele spune ca la evenimentul informal cu delegațiile tuturor statelor membre UE nu vor fi acțiuni “strict protocolare la care lumea ar sta și ar pierde vremea” și, din acest motiv, prezența premierului…