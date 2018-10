Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a dezvaluit, la Antena3, discutia pe care sefa Executivului a avut-o, marti seara, la Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la o zi dupa criticile dure din Comisia LIBE. „Nu se pune problema vreunui repros dintr-o parte sau alta.…

- Programul premierului Viorica Dancila de miercuri, 3 octombrie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului: - Intrevedere cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani (ora 8,30 - Parlamentul European, Strasbourg) - Interventie sustinuta in plenul Parlamentului European,…

- Senatorul Serban Nicolae, liderul grupului PSD, i-a cerut demisia prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, pentru prestatia avuta in cadrul dezbaterii din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European (PE) privind situatia din Romania. Intr-o postare pe Facebook, senatorul…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei Tudorel Toader merg marti la Strasbourg, unde urmeaza sa aiba discutii punctuale cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, pe tema legilor justitiei. Intalnirea are loc in contextul in care, luni seara, Timmermans a criticat dur…

- ”In calitate de europarlamentar al Romaniei, imi exprim nemulțumirea fața de presiunea uriașa care se face asupra țarii noastre, prin cele doua dezbateri legate de Romania intr-o singura saptamana. Este o situație fara precedent care, din pacate, nu face decat sa loveasca in imaginea Romaniei pe…

- Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din cadrul Parlamentului European, a declarat marti, la Strasbourg, cu prilejul unei dezbateri privind situatia din Ungaria, ca in aceasta vara au existat demonstratii de masa nu la Budapesta, ci la Bucuresti."Am avut demonstratii…