Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis o invita pe Viorica Dancila la consultari, miercuri, 2 octombrie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, pe tema nominalizarii persoanei pentru funcția de membru al Comisiei Europene. Invitația vine in contextul in care Rovana Plumb, propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european,…

- UPDATE ora 12.00 Europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat ca europarlamentarii din Comisia JURI, cei care urmau sa o reaudieze pe Rovana Plumb, au respins ordinea de zi a ședinței astfel ca acest caz nu va mai fi discutat astazi. Comisia juridica din Parlamentul European se reuneste luni in sedinta…

- Rovana Plumb a transmis o scrisoare catre Comisia Europeana chiar inainte de sedinta extraordinara a Comisiei JURI, care-i va decide soarta, in ceea ce privește candidatura sa pentru functia de comisar european la Transporturi. Rovana Plumb a anuntat ca a achitat imprumutul de 800.000 de lei care i-a…

- Comisia juridica din Parlamentul European se reuneste luni in sedinta extraordinara pentru a dezbate situatia Rovanei Plumb, nominalizata pentru postul de comisar european la Transporturi. Procedura de numire a acesteia a fost suspendata din cauza unor nereguli in declaratia de avere, ceea ce a creat…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu un lider al Pro Romania, la Istanbul, pentru a negocia votul de la moțiunea de cenzura contra unui post de comisar european, in locul Rovanei Plumb, care are deja probleme la avizarea in Comisia JURI. Potrivit unor surse guvernamentale, Viorica Dancila se intoarce,…

- Comisia pentru Afaceri Judiciare din PE se va intruni luni in ședința extraordinara pentru a evalua conflictul de interese real sau potențial al candidaților Romaniei și Ungariei pentru funcția de comisar european, respectiv Rovana Plumb și Laszlo Trocsanyi, au afirmat surse europene pentru MEDIAFAX.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, țintește postul de comisar european, lasat acum liber prin respingerea Rovanei Plumb de catre Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI). Potrivit unor surse social-democrate, Victor Ponta ar putea fi nominalizat de Viorica Dancila pentru postul de comisar european, dupa…

- Propunerea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar din partea Romaniei incalca legea. Exista prevederi ce spun ca Guvernul trebuie sa informeze Parlamentul cu privire la propunere, iar Comisiile de specialitate din Parlament trebuie sa audieze respectiva persoana. Așadar, Viorica Dancila, cea care…