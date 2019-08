Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Iasi, ca o sa discute si cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, referitor la sustinerea Guvernului de catre parlamentarii acestei formatiuni, ea adaugand ca este normal sa poarte astfel de discutii cu toti liderii politici.

- Premierul Viorica Dancila a sustinut vineri ca nu si-a amenintat colegii social-democrati ca isi va da demisia din fruntea Guvernului. Intrebata la inceputul sedintei Comitetului Executiv al partidului daca i-a amenintat pe colegi ca isi da demisia din fruntea Guvernului, ea a spus: "In…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Neptun, ca in sedinta Comitetului Executiv National al PSD nu s-a discutat despre remanierea Guvernului, informeaza Agerpres. Primul-ministru a spus ca trebuie sa existe motive solide pentru o remaniere sau restructurare guvernamentala. "Am vazut acest…

- Presedintele interimar al PSD Viorica Dancila a anuntat joi, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca este decisa sa candideze la presedintia PSD, creionand, totodata, care sunt planurile de viitor ale partidului. Dancila a precizat ca s-a decis constituirea a patru grupuri de lucru care vor fi implicate…

- Paul Stanescu a declarat ca a demisionat din funcția de președinte executiv interimar al PSD din motive personale. Social-democratul a precizat ca este posibil sa candideze pentru postul de vicepreședinte al partidului, la Congresul din 29 iunie, relateaza Mediafax.„Sunt alaturi de doamna…

- "Nu, nu este o rezerva legata de o candidatura. Nu știu care este opinia domniei sale. Nu am avut o discuție, nu știu care este opinia domnului Dragnea vizavi de a candida și atunci era normal sa am o poziție publica rezervata pana la o discuție cu domnia sa in acest sens. Eu cred ca domnul Dragnea…