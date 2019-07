Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.),…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca va pleca din fruntea partidului, daca PSD nu va intra in turul doi, la alegerile prezidentiale. "Da, se impune demisia mea, daca PSD nu intra in turul doi", a spus premierul, intrebata daca isi asuma un…

- PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale din luna noiembrie, iar Congresul care il va valida va avea loc pe data de 3 august, a anuntat, luni, presedintele partidului, Viorica Dancila, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. ‘Congresul PSD pentru validarea candidatului la…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca PSD va merge cu un candidat propriu la prezidențiale, dar se va negocia cu ALDE și Pro Romania pentru susținere.”Am discutat despre Congresul pentru desemnarea candidatului la prezidențiale. Acest Congres va avea loc pe data de 3 august.…

- Presedintele PSD Viorica Dancila le-a transmis, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, celor din partid, ca este important ca PSD sa se decida cat mai repede daca va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale. Potrivit unor surse din partid, presedintele PSD le-a spus colegilor ca amanarea…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, transmite Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- Social-democratii vor discuta in aceasta sedinta despre Congresul partidului din data de 29 iunie, despre modificarea statutului partidului, despre programul politic si candidatii la sefia PSD. Marti, social-democratii s-au intalnit in Biroul Permanent National, unde au luat o serie de decizii care…

- ​Viorica Dancila a anunțat, luni, ca va candida la șefia PSD la Congresul de la finalul lui iunie, însa nu va fi și candidatul partidului la prezidențiale. Întrebata, la Marius Tuca Show, daca se va înscrie în cursa pentrupreședinția PSd, Dancila a raspuns: „Cred ca…