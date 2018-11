Stiri pe aceeasi tema

- La Alba Iulia are loc, astazi, o ședința solemna a Guvernului, ce se va desfașura la Sala Unirii. Inainte de inceperea intrunirii, premierul Viorica Dancila va vizita Monumentul Unirii, se va intalni cu IPS Irineu și va depune o coroana de flori la Statuia ecvestra a lui Mihai Viteazul. Programul premierului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a reiterat, joi, faptul ca Romania este pregatita pentru preluarea si exercitarea cu succes a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, precizand ca programul de actiuni este finalizat. "Vreau sa clarific un aspect foarte important avand in vedere comentariile iresponsabile…

