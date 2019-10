Stiri pe aceeasi tema

- "Motiunea nu va trece, Guvernul nu va cadea. Eu cred in responsabilitatea parlamentarilor. Cred ca multi dintre membrii Parlamenului, chiar si dintre cei care au semnat aceasta motiune, maine nu o vor vota"", a declarat, miercuri seara, la Antena 3, Viorica Dancila. Aceasta a explicat ca motiunea este…

- "Nu am auzit nimic despre ce se va intampla dupa motiune. Pica Guvernul si apoi ce facem? Nu exista program de guvernare, nu exista propunere de premier, nimic. Abordarea opozitiei este de scindare a populatiei, guvernul meu si al lor. Eu cred ca motiunea nu va trece. Eu cred ca faptul ca…

- Dancila și-a anunțat miniștrii ca vineri, 11 octombrie, va avea loc o ședința de guvern, in care va fi adoptata o noua rectificare bugetara. Mișcarea liderului PSD urmarește doua obiective. In primul rand, sa semnaleze ca se va ține de cuvat legat de promisiunile privind alocarile bugatare pe care le-a…

- Aflata în vizita în SUA, Viorica Dancila tranmite un mesaj opoziției de la București, susținând, într-o postare pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece. Intervenția premierului vine în contextul în care liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii au…

- Ludovic Orban susține ca liberalii au strans 237 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, și sunt in discuții cu inca 10 parlamentari. "Din punctul meu de vedere, exista toate șansele ca aceasta moțiune de cenzura sa fie adoptata și Viorica Dancila sa se intoarca ca simplu cetațean", a declarat șeful…

- Doi parlamentari PSD, apropiati de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, au semnat motiune de cenzura a PNL, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, noua parlamentari ai Opozitei - de la ALDE, PMP si ProRomania - au trecut de partea premierului Viorica Dancila, desi au semnat motiunea.

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…