Stiri pe aceeasi tema

- De 30 de ani ni se pune aceeași placa: Nu sunt bani. Nu avem spitale moderne pentru ca nu sunt bani. Nu avem autostrazi pentru ca nu sunt bani. Nu avem școli noi pentru ca nu sunt bani. Romania nu este și nu a fost o țara saraca. Este o țara cu oameni saraci ținuți așa de o caracatița de hoție, corupție…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, miercuri, la santierul drumului expres Craiova-Pitesti, ca nu a vazut declaratia premierului Viorica Dancila, ca va merge la referendumul pentru justitie, el adaugand ca PSD nu respinge aceste intrebari. Liderul PSD a mai spus ca nu vrea sa spuna nimic despre…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, așteapta ca prefectul din Bacau sa se sesizeze în cazul cimitirului internațional Valea Uzului. El spune ca autoritațile locale din Darmanești au construit cruci pentru eroii români fara a avea avize și autorizații, „aspecte care țin de zona penala”,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a acuzat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, pe președintele Klaus Iohannis ca a evitat sa abordeze subiectul aderarii Romaniei la Schengen. "Iohannis s-a spalat pe maini! Inca o data! Azi am vazut toti cum domnul presedinte s-a spalat pe maini de subiectul…

- Procedura ANI - „o aiureala la momentul respectiv” Declarații de presa susținute de Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la finalul ședinței Biroului Executiv al Partidului Național Liberal: Iohannis: Romanii au șansa sa iși exprime opțiunea la aceste alegeri, au șansa sa iși exprime opțiunea…

- "Din nefericire, avem de-a face cu situatii in Romania in care rata de imunizare a scazut sub un nivel acceptabil. Acum incercam sa abordam aceasta problema, avem o campanie publica prin care promovam imunizarea in randul copiilor. Nu cred ca e ceva ce ar trebui sa faca doar UNICEF, cred ca e ceva…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca in spatiul public „se revarsa necunoasterea despre Uniunea Europeana”, prin faptul ca jurnalisti si politicieni „deplang faptul ca doamna Dancila inca nu a fost invitata la Sibiu”. El explica ca ea nici nu va fi invitata la lucrarile Consiliului European si…

- Conducerea PSD Iași va organiza pe 9 mai un concert de muzica populara si folk pentru a marca Ziua Europei, la care a fost invitat și conducerea centrala a partidului in frunte cu Liviu Dragnea. In aceeași zi se desfașoara la Sibiu summitul șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, unde…