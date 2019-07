Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a comentat vineri ideea avansata de liderul USR, Dan Barna, privind posibilitatea organizarii de alegeri parlamentare anticipate odata cu cele locale, aratand ca o astfel de decizie presupune multi pasi, pe care nu ii permite intervalul de timp ramas.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri ca in perioada urmatoare este posibil sa prezinte o propunere de prim-ministru pentru cazul in care va fi aleasa in functia de presedinte al Romaniei. Intrebata daca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ar putea indeplini aceasta…

- Viorica Dancila și-a reprogramat vizita in județul nostru și va ajunge in Vaslui astazi dimineața, cu un elicopter, pentru a participa la ședința Comitetului Executiv Județean al PSD, unul extins fața de formula statutara. Acesta este și motivul pentru care președinții de organizații locale de partid,…

- ”Va fi inființata o comisie cu privire la fraudele la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Am vazut ca au aparut foarte multe sesizari in spațiul public și consideram ca este necesara o comisie la nivel de Parlament care sa analizeze aceste sesizari pentru ca avem o datorie…

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a spus, miercuri, ca la Guvern nu a ajuns niciun proiect de ordonanta de urgenta referitor la amnistie si gratiere. Precizarile vin in contextul in care premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca nu a vrut sa dea ordonante de urgenta pe Justitie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale marți, 7 mai a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societaților nr. 31/1990In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din…