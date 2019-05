Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea anunta ca partidul nu mai ia in calcul o restructurare a Guvernului, in Parlament, pentru ca premierul Viorica Dancila nu si-a schimbat decizia in privinta remanierii si mai sunt doar doua saptamani pana la alegerile europarlamentare din 26 mai. Dragnea a spus, la Parlament,…

- ”Într-un caz absolut deosebit va trebui sa se procedeze la restructurarea Guvernului”, astfel încât președintele Klaus Iohannis sa nu mai aiba posibilitatea de a refuza numirile de miniștri, a declarat la RFI liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Șeful statului a respins…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri la Nucet, judetul Dambovita, ca asteapta din partea presedintelui Klaus Iohannis motivarea pentru respingerea celor trei propuneri de ministri pentru portofoliile de la Justitie, Fonduri Europene si pentru Romanii de Pretutindeni, urmand ca apoi sa decida…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca a transmis joi catre presedintele Klaus Iohannis solicitarea de a motiva respingerea propunerilor de ministri la Justitie, Eugen Nicolicea, la Fonduri Europene, Oana Florea, si la ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Liviu Tit Brailoiu. Prim-ministrul a precizat,…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca a transmis joi catre presedintele Klaus Iohannis solicitarea de a motiva respingerea propunerilor de ministri la Justitie, Eugen Nicolicea, la Fonduri Europene, Oana Florea, si la ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Liviu Tit Brailoiu, transmite Agerpres.roPrim…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Guvern, ca presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerile de ministri interimari pe care i le-a inaintat deja, si ca a discutat cu seful statului pe acest subiect. Seful statului a respins remanierea in forma propusa de Executiv, care viza noi ministri…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerile de ministri interimari pe care i le-a inaintat deja, dupa ce seful statului a respins remanierea in forma propusa de Executiv, care viza noi ministri la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru…

- "Atat eu, cat si partenerul de coalitie, PSD, presedintele partidului, Liviu Dragnea, suntem in orice moment dispusi sa acordam votul in Parlament pentru remaniere. Mai departe, ce pasi face primul-ministru nu stiu, este optiunea domniei sale, dar bazat pe experienta pe care am avut-o, intr-o situatie…