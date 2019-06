Stiri pe aceeasi tema

- PSD Alba a hotarat, joi, susținerea premierului Viorica Dancila, la Congresul din 29 iunie, pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, decizia organizației județene fiind luata cu unanimitate de voturi. Organizația județeana a PSD Alba s-a reunit in structurile statutare pentru a stabili…

- Presedinta PSD Dambovita, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca organizatia o sustine pe Viorica Dancila la conducerea PSD. "Din punctul meu de vedere, organizatia PSD Dambovita considera ca premierul Romaniei trebuie sa fie si presedintele partidului. Sigur,…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit joi, timp de patru ore, iar subiectul principal de discuție l-a reprezentat pregatirile pentru Congresul din 29 iunie care va avea loc la Sala Palatului și la care sunt așteptați sa participe intre 3.000 și 4.000 de delegați. Viorica Dancila a anunțat ca va candidat…

- Conducerea PSD se reuneste in sedinta de Comitet Executiv. Social-democratii vor discuta despre Congresul din 29 iunie, congres pe care unii dintre liderii din teritoriu il vor amanat pentru toamna. Pana in prezent trei persoane si-au manifestat dorinta de a candida: Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, va prelua temporar sefia partidului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Dancila este decisa sa candideze la Congresul PSD din luna iunie pentru functia de presedinte, sustin surse politice pentru…

