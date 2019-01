Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi Romania preia presedintia UE. Presedintele Klaus Iohannis este un luptator neobosit pentru stat de drept si combaterea coruptiei inca de la inceputul mandatului sau. Va conduce excelent presedintia rotativa a UE", a scrie liderul PPE pe Twitter.Romania exercita, incepand de marti, presedintia…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca se indoieste ca guvernul de la Bucuresti intelege pe deplin ce inseamna sa conduca blocul comunitar timp de sase luni, relateaza sambata dpa, preluata de Agerpres.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca Guvernul are determinarea si ambitia de a duce la bun sfarsit presedintia rotativa a Consiliului UE, cu toate ca Executivul nu este in formula completa, mentionand ca apelul sau la consens nu este acceptat de toata lumea. "Mai sunt cateva…

- "Suntem pregatiti si vom arata ca putem sa exercitam o presedintie buna", a spus Iohannis, intrebat daca Romania este pregatita sa exercite presedintia Consiliului UE. Presedintele Iohannis participa la Viena la Forumul la nivel inalt Europa - Africa. "Acest forum este extrem de important…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat astazi, 12 decembrie in fața celor doua Camere ale Parlamentului prioritațile Romaniei pentru cele șase luni in care va deține președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. „Ca și colegii mei, am fost prezenta in plen și vreau sa va impartașesc atat cateva…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca România este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca îi va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marți, in exclusivitate, la „Sinteza zilei”, ca Romania respinge categoric propunerea Finlandei de a prelua președinția Consiliului UE in locul nostru și ca, prin afirmațiile sale, Klaus Iohannis deservește profund interesele Romaniei. „Este de așteptat ca in urma…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca Romania este pregatita sa preia presedintia rotativa a Consiliului UE, fiind facute chiar pregaririle pentru Summit-ul care va avea loc in 2019 la Sibiu. Comentand declaratiile presedintelui Iohannis potrivit carora nu suntem pregatiti, iar Guvernul…