Premierul Viorica Dancila s-a declarat surprinsa, miercuri, de afirmatiile facute de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, argumentand ca a existat o deschidere totala din partea autoritatilor romane fata de pasii pe care tara noastra ii are de urmat.



"M-au surprins declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, avand in vedere ca a existat si exista deschidere totala in privinta pasilor pe care ii avem de urmat. Am format un grup de experti, s-a lucrat la nivel de experti, atat din partea Comisiei Europene, cat si din partea Ministerului…