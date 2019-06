Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a vorbit pe tema disputei intre vicepresedintele PSD, Marian Oprisan, si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Liderul interimar al social-democratilor a subliniat ca ar fi doar pareri divergente ale celor doi, cu toate ca cei doi sunt in conflict de aproape doua…

- Viorica Dancila a criticat parlamentarii Opoziției, dupa ce legea pensiilor a fost respinsa de Senat. Premierul le-a dat asigurari pensionarilor ca punctul de pensie va fi majorat de la 1 septembrie, spunand ca actul normativ va fi adoptat de Camera Deputaților. Președintele interimar al PSD, Viorica…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a anuntat, luni, intr-un interviu acordat "Marius Tuca Show", ca a avut o discutie, in seara alegerilor europaramentare, cu o zi inainte de condamnare, cu Liviu Dragnea. Ea a marturisit ca stia de atunci ca rezultatul alegerilor va fi unul slab pentru PSD.…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, s-a plans in sedinta CEX de vineri ca presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, l-a injurat pe holurile sediului PSD. In replica, Ciolacu l-a intrebat, direct, in sedinta, daca vrea bataie, conform Adevarul.ro.Declarații spumoase facute de președintele…

- Greii PSD și-au aruncat cuvinte grele la ședința CEX din Baneasa, dar și pe grupurile interne de comunicare, titreaza o televiziune de știri.Scandalul ar fi inceput dupa ce Viorica Dancila a spus ca vrea Congres rapid si Paul Stanescu a demisionat din funcția de președinte executiv PSD, potrivit…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri ca nu isi doreste functia de presedinte executiv al PSD si a reafirmat ca ar trebui organizat un congres pentru alegerea unei noi conduceri, motivand ca nu se poate sta "la nesfarsit cu interimat". "In orice tara civilizata din Uniunea Europeana,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si secretarul general al partidului Daniel Chitoiu au ajuns miercuri la Palatul Victoria pentru discutii cu premierul Viorica Dancila si cu alti lideri ai PSD. Printre social-democratii prezenti la aceasta intalnire se afla presedintele executiv…

- Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si Paul Stanescu, presedintele executiv interimar al PSD, au ajuns, joi, la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila.