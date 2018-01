Viorica Dancila: Sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement/ Lunar vom avea evaluari astfel incat masurile care tin de Guvern sa fie rezolvate cat mai repede

Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul vine dupa ce sefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentantilor CE ca „nu sunt corect informati". „Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania li evolutia discutiilor asupra acestor legi in decurs de mai multe…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste. Kelemen Hunor a declarat, marti, corespondentului…

- Guvernul a facut publica Nota-raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane. Documentul a fost publicat vineri seara pe site-ul Executivului. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban,…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Sedinta cu scantei a celor de la PSD s-a incheiat cu o serie de declaratii incendiare. Omul numarul doi din PSD, Niculae Badalau, a lansat o serie de avertismente dure la adresa ministrilor din Guvernul lui Mihai Tudose.Citeste si: RASTURNARE DE SITUAȚIE in cazul polițistului - pedofil: Marian…

- Slovenia intentioneaza sa-si vanda cele mai mari doua banci de stat Nova Ljubljanska Banka (NLB) si Abanka, in 2019, a anuntat ministrul de finante Mateja Vranicar Erman, potrivit Reuters. Potrivit acestuia, guvernul intentioneaza sa lanseze procesul de vanzare a pachetului majoritar al…

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Guvernul francez va incerca sa echilibreze relatiile comerciale dintre fermieri, procesatori si distribuitori printr-un proiect de lege care va fi prezentat joi si care ar urma sa propuna majorarea pretului minim reglementat la alimente si limitarea vanzarilor promotionale in supermarketuri, informeaza…

- Modificarile adoptate au ca scop consolidarea corpului diplomatic si consular si vor produce efecte in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 august 2019, care acopera procesul de pregatire, de exercitare si de raportare ulterioara a activitatii desfasurate de Romania in calitate de Presedinte al Consiliului…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat marți, intr-un interviu pentru Libertatea, ca din luna februarie, cand se va termina cu transpunerea in legislație a Directivei europene privind prezumția de nevinovație, PSD vrea sa inceapa discuțiile pe Codul penal și Codul de procedura penala, unde are aproape…

- Comisia Europeana intervine in dezbaterea pe marginea legilor justitiei si a modificarii codului penal si a codului de procedura penala. Intr-un raspuns pentru TVR, Comisia Europeana solicita autoritatilor romane sa respecte recomandarile din MCV, inclusiv sa solicite opinia Comisiei de la Venetia."Comisia…

- In cadrul sedintei de astazi, Cabinetul de ministri a aprobat Planul calendaristic de pregatire a protectiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2018 si Planul de completare cu audienti a Centrului Republican de Instruire pentru anul 2018.

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat, marti, ca o inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie 2018, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). "Principiul va fi acelasi, adica 'Poluatorul plateste!'.…

- Comisia Europeana va declansa in maximum o saptamana o procedura de infringement impotriva Romaniei in sectorul energetic, a afirmat, marti, deputatul PNL Virgil Popescu, vicepresedinte al Comisiei de industrii si servicii, in cadrul discutiilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament…

- Comisia Europeana va declansa in maximum o saptamana o procedura de infringement impotriva Romaniei in sectorul energetic, a afirmat, marti, deputatul PNL Virgil Popescu, in cadrul discutiilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament pentru avizarea bugetului Ministerului Economiei pentru…

- Guvernul italian a decis sa suspende un program care viza vanzarea, pana la finele acestui an, a unor pachete de acțiuni la companiile Enav și ENI catre Cassa Depositi e Prestiti (CDP), dupa ce autoritațile europene au ridicat semne de intrebare cu privire la posibilitatea ca aceste active sa fie…

- "Patru mii de judecatori v-au cerut sa nu modificati aceasta lege, Comisia Europeana v-a cerut sa discutati cu Comisia de la Venetia, CSM aici de fata, intr-un mod destul de diplomatic, va spune ca proiectul este imperfect asa cum este facut. Cand spun de patru mii de judecatori, nu ma refer si la cele…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, „peste…

- "Viziunea Ungariei asupra migrației este clara și de neclintit: consideram ca imigrația ilegala este periculoasa. Din cauza imigrației ilegale, Europa se confrunta acum cu un nivel de amenințare terorista fara precedent", a afirmat șeful diplomației ungare intr-o conferința de presa la Budapesta,…

- Subfinantarea din educatie este o problema evidenta in Romania, in contextul in care gospodariile cheltuie in medie 39 de lei pentru educatie la fiecare 100 lei cheltuiti din bani publici, cea mai ridicata proportie din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor publicate de Comisia Europeana (CE),…

- Senatorul social-democrat Claudiu Manda a anuntat ca pe 9 decembrie, la Craiova, va fi organizat un miting pentru a vedea în ce masura populatia sustine Guvernul si masurile aplicate de acesta. "În weekend ne-am întâlnit, cei de la Dolj, cu toti primarii…

- Tudose: Transferul contributiilor la angajat va aduce aproape un miliard de euro anual in plus la buget Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, in timpul dezbaterii motiunii de cenzura, ca transferul contributiilor sociale in contul angajatului va aduce in plus la buget aproape un miliard de euro anual,…

- Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la începutul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca România va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pâna la finele…

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii Consiliului din luna iunie si, in consecinta, propune Consiliului European sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii pentru a-si corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in…

- Guvernul și ANRE urmeaza sa asigure implementarea cadrului de reglementare prevazut de Legea energiei electrice și cea a gazelor naturale pana la mijlocul anului 2018. Aceasta a fost una dintre concluziile Dezbaterii publice dedicate implementarii Pachetului III Energetic in R. Moldova, gazduite de…

- Cu prilejul CEx din stațiunea de pe Valea Cernei, Liviu Dragnea, liderul PSD, a prezentat obiectivele majore de indeplinit in aceasta perioada, pe primul plan aflandu-se „programul de guvernare și masurile pe care le avem prevazute pentru acest an. Mai sunt cateva masuri care mai sunt din programul…

- Executivul a aprobat, în sedinta de ieri, semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru țara noastra si a Memorandumului de întelegere ca parte integranta a acestui Acord. Semnarea documentelor va crea…

- Deputatul european Emilian Pavel a avut in aceasta saptamana, la Strasbourg, o intalnire cu Mariya Gabriel, comisarul european responsabil pentru economia si societatea digitala. Cu aceasta ocazie, a discutat și despre noua inițiativa a Comisiei Europene care iși propune sa implice cat mai mulți…

- Comisia Europeana cere in MCV urgentarea modificarii Codurilor pentru a corespunde deciziilor CCR Comisia Europeana precizeaza in raportul MCV pentru Romania, publicat miercuri, ca autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa aiba ca prioritate absoluta punerea in acord a Codurilor Penale cu ultimele decizii…

- OMV Petrom, a doua cea mai mare companie din Romania, considera ca noile modificari aduse Codului Fiscal sunt masuri cu impact asupra angajatilor si asupra business-ului companiei.Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, a declarat intr-un interviu pentru News.ro ca mediul de afaceri…

- Prin aceasta achizitie, Damen isi va intari activitatile internationale de construire si reparare de nave. Compania olandeza detine in Romania santierul naval Galati. Autoritatile de concurenta din Romania au aprobat deja preconizata tranzactie. Mai mult, se desfasoara intalniri constructive cu Guvernul…

- "Romania este pe punctul de a pierde posibilitatea de a gazdui Agenția Europeana a Medicamentului din cauza faptului ca dosarul a fost superficial intocmit, iar autoritațile romane nu au raspuns clar la toate condițiile prevazute in dosarul de oferta.Problemele de accesibilitate și facilitațile…

- Premierul Tudose a dat o prima reacție, dupa adoptarea masurilor fiscale, in ședința de Guvern de miercuri, și care sunt in continuare contestate in spațiul public atat de sindicate cat și de patronate. El a scris pe Facebook ca aceste masuri sunt sustenabile si vor produce efecte pozitive pentru Romania,…

- Retailerul Kaufland Romania a anuntat joi seara ca preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului, ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, astfel incat angajatii vor avea un salariu net mai mare, in medie cu 1,5%. “Compania intelege astfel…

- ”Masurile fiscale pe care le-a aprobat Guvernul sunt sustinute de ALDE, in conditiile in care ALDE si-a asumat rolul de busola a economiei si respectiv, acum, a guvernarii PSD-ALDE. Din calculele noastre nu am reusit sa identificam o scadere a veniturilor nete catre angajat in urma trecerii contributiei…

- Dupa datele care aratau ca Romania va sari din ținta de deficit bugetar in anul 2017, iar situația se va inrautați in 2018 și 2019, acum raportul CE ne arata ca se va menține totuși trendul de creștere economica. Comisia Europeana a majorat prognozele de crestere a economiei Romaniei pentru 2017,…

- REVOLUTIA FISCALA, LA CLUJ. „Privatul nu poate fi obligat sa dea un salariu mai mare decat cel minim” Masurile fiscale adoptate de executiv vor avea efecte perverse pe termen lung, pentru ca patronii nu vor putea sa mentina salarii majorate prea mult timp, sustine Valentin Ilcas, presedintele Sindicatului…

- Ionel Bors, care conduce si asociatia marilor consumatori de energie din industrie, spune ca marii producatori de energie sunt ai statului, care, prin reglementarile impuse, a facut imposibil accesul companiilor din industrie la resursele interne. In aceste conditii, companiile sunt nevoite sa apeleze…

- Guvernul a adoptat miercuri OUG privind Codul Fiscal, intr o sedinta care s a desfasurat in timp ce, in Piata Victoriei, cateva sute de persoane protestau fata de masurile care vor fi introduse astfel, in principal fata de transferul platii contributiilor de la angajator la angajat. Premierul Mihai…

- „Pentru a justifica necesitatea transferului CAS de la angajator la angajat, va spun ca sunt 157.798 de angajatori care nu au platit CAS pentru angajatii lor, desi le-au fost retinuti banii din salarii. Este vorba despre doua milioane de angajati. Ordonanta aceasta este completata cu prevederea…

- "Masurile luate astazi in Guvern sunt benefice pentru companii ", a declarat miercuri ministrul Finantelor Ionut Misa, in cadrul unei conferinte de presa organizata la cateva ore dupa ce Guvernul a aprobat revolutia fiscala, criticata atat de patronate, cat si de sindicate si de organizmele independente…

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat miercuri, in ședința de Guvern, poziția referitoare la modificarea Codului Fiscal, care va fi adoptata prin OUG. Dupa ce au vorbit ministrul Finantelor, Ionut Misa, si ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, pentru a prezenta masurile pe care le va adopta…

- Guvernul pregatește modificari de amploare și la regimul de impozitare a microîntreprinderilor, inclusiv creșterea plafonului sub care este aplicata impunerea pe cifra de afaceri la 1 milion de euro, dar nu a consultat Comisia Europeana.

- Tariceanu: Masurile care vor fi adoptate de Guvern vor conduce la creșterea puterii de cumparare Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca pachetul de masuri fiscale care va fi adoptat miercuri in ședința de guvern are susținerea Coaliției și va conduce la creșterea puterii de cumparare,…

- Klaus Iohannis a declarat, luni, ca implementarea masurilor fiscale preconizate de catre Guvern incepand cu 1 ianuarie este ”total inoportuna”, presedintele sustinand ca este nevoie de evaluari si simulari ale impactului, motiv pentru care este nevoie de ”o amanare semnificativa”. Presedintele…

- Guvernul a decis amanarea ședinței extraordinare in care ar fi urmat sa fie aprobate masurile fiscal-bugetare care au revoltat mediul de afaceri și sindicatele și care au starnit critici dure din partea președintelui Klaus Iohannis, scrie Hotnews. Motivul este ca ...

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, joi, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa in care a criticat masurile fiscale pe care intentioneaza sa le adopte Guvernul, spunand ca acestea vor baga Romania intr-o avetura economica si fiscala cu final trist. ”Guvernul a anuntat un pachet de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca a avut o discutie cu reprezentantii Executivului legat de masurile fiscale si fiecare a ramas pe pozitia sa, insa avertizeaza public "sa isi revina" si sa nu bage tara intr-o aventura economica. Presedintele Iohannis spune ca a avut o discutie…

- Partidul Național Liberal ia in calcul organizarea și participarea la acțiuni de protest fața de masurile fiscal-bugetare anunțate de Guvern, a informat joi purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Președintele PNL, domnul Ludovic Orban, a luat act de solicitarile sindicatelor,…