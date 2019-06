Viorica Dăncilă: Sunt hotărâtă să candidez la preşedinţia PSD la congresul din 29 iunie Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a anuntat joi, la Parlament, ca a decis sa candideze la sefia partidului, la Congresul din 29 iunie, fara a veni cu o anumita echipa alaturi, afirmand ca ar fi "o abordare incorecta fata de toate colegele si toti colegii".



"Da, eu sunt hotarata sa candidez, dar aceasta nu impiedica alti colegi sau alte colege sa candideze. Sunt hotarata sa candidez pentru ca eu cred pot sa aduc echilibrul in acest moment, pot sa aduc consens si pot sa am o abordare care sa uneasca organizatiile PSD, si sa dea un impuls fiecaruia ca sa ne mobilizam pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii se reunesc, joi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, forul extins de conducere, desi ultima sedinta a avut loc vinerea trecuta. Partidul se pregateste pentru Congresul din 29 iunie. Sunt asteptate si alte candidaturi la sefia PSD, pana acum doar premierul Viorica Dancila…

- "Data la care se va desfasura congresul PSD va fi stabilita vineri, prin vot, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului", a declarat, miercuri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. Ea a adaugat ca doreste ca toate deciziile in partid sa fie discutate in forurile statutare,…

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, dupa sedinta Biroului Permanent National, ca a luat act de demisia trezorierului PSD, Mircea Draghici. "In cadrul BPN de astazi am vorbit despre mandatul cu care vom merge la presedintele Romaniei, am discutat despre dialogul pe care…

- Președintele interimar PSD, Viorica Dancila, a anunțat, miercuri, la Parlament, ca atat Mircea Geoana, exclus din PSD, cat și alți colegi care vor sa vina alaturi de PSD vor avea loc in formațiune, precizand ca ea iși dorește alaturi toți oamenii de buna credința, informeaza Mediafax.Premierul ...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, crede ca președintele Klaus Iohannis nu va accepta remanierea propusa de Viorica Dancila. "Eu ii doresc succes doamnei Dancila sa aștepte. Nu cred ca va primi raspuns de...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a comentat, marti, intentia societatii civile de a organiza actiuni de protest, in ziua mitingului electoral al PSD din 9 mai, de la Iasi, organizat cu ocazia Zilei Europei. ""Putem sa lasam și noi oamenii noștri, care sunt foarte nervoși, sa faca contramanifestații",…

- Calin Popescu Tariceanu spune ca el și Liviu Dragnea vor o remaniere in Parlament a Guvernului, deși premierul Viorica Dancila nu e de acord și a trimis, deja, la Palatul Cotroceni, propunerile cu miniștrii interimari la cele 3 portofolii ramase fara titulari. Șeful Senatului il ataca și pe Klaus…

- In cadrul vizitei pe care o intreprinde in Statele Unite, prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, fiind pentru prima data, in mai bine de 10 ani, cand are loc o intalnire a unui demnitar roman cu președintele Camerei…