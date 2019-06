Viorica Dancila spune ca nu va fi amanat congresul PSD: Un partid serios isi respecta deciziile

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Robert Negoița a spus, inaintea ședinței CExN, ca un PSD condus de Viorica Dancila, Marian Opișan și Niculae Badalau ar fi "un coșmar". Intrebat ce parere are despre Viorica Dancila, Marian Oprișan și Niculae Badalau la șefia PSD, Negoița a replicat: "Pot sa ma abțin? Un coșmar!…

- ''Categoric, nu. S-a luat o decizie in Comitetul Executiv. Deciziile sunt luate prin vot, deci ele nu se modifica. Un partid serios e un partid care iși respecta deciziile luate'', a declarat Viorica Dancila, inaintea ședinței Comitetului Executiv de joi. Comitetul Executiv al PSD se reunește,…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a respins categoric varianta amanarii congresului social-democratilor programat pentru 29 iunie, subliniind ca o decizie in acest sens a fost luata deja intr-o sedinta a Comitetului Executiv National. "Nu, categoric nu. S-a luat o decizie in Comitetul…

- Paul Stanescu si Gabriela Firea au revenit in conducerea Partidului Social Democrat. In schimb, Codrin Stefanescu a fost inlocuit cu Rodica Nassar. Liderii PSD au luat, miercuri, in cadrul Comitetului Executiv, mai multe decizii dupa pierderea alegerilor europarlamentare si arestarea…

- Premierul Viorica Dancila anunța ca o va elibera din funcție pe Anca Alexandrescu, apropiata a lui Liviu Dragnea, din funcția de consilier onorific și de la departamentul de comunicare PSD, spunand ca urmeaza o decizie și legat de Darius Valcov.Vezi și: DEZVALUIREA lui Victor Ciutacu: 'Liviu…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a declarat marti inaintea Comitetului Executiv al partidului ca ultima discutie pe care a avut-o cu Liviu Dragnea inainte ca acesta sa fie arestat a fost in seara alegerilor europarlamentare.

- Premierul Viorica Dancila, cea care conform statutului a preluat conducerea PSD dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, spune ca este adepta deciziilor colectivului și nu crede ca alegerile anticipate sunt o varianta."Deciziile le luam in cadrul forurilor statutare. Nu sunt adepta ca deciziile sa ...

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca se va decide in Comitetul Executiv National al PSD daca ministrii Rovana Plumb si Natalia Intotero, candidate la europarlamentare, trebuie sa isi dea demisia din Gu...