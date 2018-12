Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul Viorica Dancila a declarat, intr-o discuție informala joi cu presa, ca nu a vazut pana in prezent un proiect de ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere, insa nu va accepta un astfel de act normativ daca nu este asumat de ministrul Justiției și bine analizat de șeful Guvernului.

- Dupa ce si-a anuntat – de la Viena – intentia de a participa la sedintele de Guvern, stiut fiind faptul ca a mai condus o astel de reuniune a Executivului – in mandatul premierului Grindeanu, cand se specula ca ar fi urmat sa se dea o ordonanta pe gratiere- Klaus Iohannis a primit, marti, o […] Iohannis:…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, la finalul unei intalniri la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca cei doi oficiali guvernamentali i-au dat asigurari ca "nu intentioneaza si nu...

- Liderul USR Dan Barna a relatat vineri ca premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, au fost "foarte fermi" in discuția avuta la Palatul Victoria ca, pentru moment, nu au in lucru și nu intenționeaza sa dea o ordonanța de urgența privind amnistia și grațiere.

- Barna a precizat ca in cadrul intrevederii a intrebat "expres" despre amnistie si gratiere. "Ambii - si doamna premier si ministrul Justitiei - au spus foarte clar ca nu exista asa ceva in dezbatere in momentul de fata, nu lucreaza la asta, nu se va intampla deocamdata. Am incercat sa solicit un…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar fi spus vineri, la Palatul Victoria, la intrevederea cu delegația USR, ca deocamdata nu se va da OUG pe amnistie și grațiere.„Dancila a spus ca nu intentioneaza in acest moment o astfel de ordonanta”, a relatat liderul USR,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca la ședințele conducerii PSD la care a participat nu s-a discutat despre amnistie și grațiere."La ședințele la care am participat, nu s-a discutat despre amnistie și grațiere", a declarat Tudorel Toader, dupa ședința Comitetului Executiv…

- Premierul Viorica Dancila a facut o serie de precizari cu privire la o posibila ordonanta de Guvern pentru amnistie si gratiere. "Am spus si repet: nu am discutat cu niciun ministru. Nu am pe masa primului ministru, nu am avut nicio discutie in acest sens. Deci, de ce sa vorbesc despre ceva…