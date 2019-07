Stiri pe aceeasi tema

- Incheierea presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene Foto arhiva La Ateneul Român va avea loc vineri un concert de gala organizat cu prilejul încheierii presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene. La eveniment participa si premierul Viorica Dancila,…

- Guvernul va adopta un act normativ care aduce unele clarificari legislative in conformitate cu practicile europene pentru a crea premisele implementarii cu succes a tehnologiei 5G, a informat, miercuri, prim-ministrul Viorica Dancila. "In scopul incurajarii investitiilor si pentru a crea premisele implementarii…

- Fostul lider PSD Adrian Nastase a lansat o petiție online pentru reformarea partidului. Fostul premier precizeaza ca acest grup de inițiativa al social-democraților nu dorește crearea unei disidențe in interiorul PSD și nu vizeaza obținerea unor funcții. Reacția lui Nastase vine dupa ce a fost invitat…

- Fostul deputat ALDE, Remus Borza, noul consilier al premierului Viorica Dancila pe probleme economice, a postat pe pagina persoanla o radiografie a alegerilor europarlamentare și a ceea ce s/a intamplat cu PSD, partidul aflat acum la guvernare care a obținut cel mai mic scor de cand exista pe scena…

- Festivitatea de incheiere a anului competițional 2018 – 2019 juniori și copii ai clubului de fotbal Sticla Arieșul Turda Ii felicit pe micuții noștri fotbaliști pentru performanțele inregistrate. Ne crește

- Viorica Dancila a votat, in 2015, in calitate de europarlamentar PSD, in favoarea intereselor Rusiei, susținand un amendament prin care i se cerea UE sa renunțe la sancțiunile impotriva Rusiei. Alaturi de Dancila au mai votat PSD-iști, dar și extremiști antieuropeni celebri. Viorica Dancila, „ambalata”…

- Viorica Dancila nu a fost invitata la summit-ul de la Sibiu de saptamâna viitoare. A confirmat-o chiar premierul care a comentat ca i se pare „greu de înțeles” și „nepotrivit ca tocmai cei care au muncit atât pentru România, care au atras atâtea aprecieri…