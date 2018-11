Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti, referindu-se la sesizarea Curtii Constitutionale pe tema constituirii completurilor de cinci judecatori, ca premierul Viorica Dancila nici nu stie ce a semnat, ea fiind "bagata in toata povestea asta" de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Iasi, ca probabil va formula o plangere impotriva rezolutiei procurorului in cazul premierului Viorica Dancila. ”Nu am auzit sa fi fost chemati la audieri Dragnea sau Dancila", a spus Orban.

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

- PNL a anuntat ca va depune saptamana aceasta o motiune simpla impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, in contextul interventiei brutale a jandarmilor asupra manifestantilor, pe 10 august. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a mai spus ca partidul sau a cerut si audierea premierului Viorica Dancila…

- Ludovic Orban a declarat ca acuzațiile primarului Capitalei, cu privire faptul ca ministrul Carmen Dan ar fi avut acces la conversații private, au fost dezbatute in interiorul Partidului Național Liberal și s-a luat deja o masura. Președintele liberalilor a solicitat colegilor din comisiile de aparare…

- Sedinta Biroului Politic National al PNL si a grupurilor parlamentare ale PNL din Senat si Camera Deputatilor a inceput duminica la Palatul Parlamentului, principalul punct pe ordinea de zi fiind stabilirea prioritatilor legislative pentru a doua sesiune parlamentara ordinara a anului.Presedintele PNL,…