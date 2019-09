Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila și Partidul Social Democrat au dat in judecata ROMARG, una dintre cele mai mari firme de web hosting din Romania, și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare in Informatica (ICI), din subordinea Ministerului Informațiilor. Motivul pentru care Viorica Dancila și PSD au acționat…

- Azi, la Tribunalul Bucuresti va avea loc primul termen in faza camerei preliminare in dosarul in care un medic primar ORL la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti, fiind cadru militar activ cu gradul de colonel, este acuzat de luare de mita doua fapte si de…

- Un nou cutremur a avut loc duminica seara, in jurul orei 22.00. Seismul a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter și nu a inregistrat pagube. Cutremurul a avut loc in județul Vrancea și a inregistrat o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- Romania s-a zguduit de Sfanta Maria. Inca un cutremur s-a produs, azi-noapte, iar specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului au oferit toate detaliile pe pagina dedicata. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:…

- Fructele proaspete au continuat sa se scumpeasca in luna iunie fata de mai, pretul acestora urcand cu 5,81%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cresteri de preturi a mai inregistrat categoria fructe si conserve din fructe, cu 4,43%, precum si cea a citricelor…

- Echipa patronata de Gigi Becali și care evolueaza in prezent in Liga I, FCSB a pierdut palmaresul din perioada 1947-2003 in defavoarea CSA Steaua, a anunțul juristul echipei armatei, Florin Talpan. Procesul a fost deschis de CSA Steaua pe 29 decembrie 2017 și dupa aproape doi ani a venit decizia Tribunalului…