Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila discuta, luni, de la ora 10:00, cu Calin Popescu Tariceanu daca ALDE ramane la guvernare. Ulterior, ALDE va decide in ședința de la ora 16:00 daca face alianța cu Pro Romania, conform Mediafax.Ședința de coaliție are loc la ora 10:00. Viorica Dancila a anunțat ca…

- Premierul Viorica Dancila discuta, luni, de la ora 10:00, cu Calin Popescu Tariceanu daca ALDE ramâne la guvernare. Ulterior, ALDE va decide în ședința de la ora 16:00 daca face alianța cu Pro România, scrie Mediafax. Ședința de coaliție are loc la ora 10:00. Viorica Dancila…

- ALDE se va reuni in cadrul Biroului Politic Central și al Delegației Permanente Naționale, ședințe in care se va discuta viitorul coaliției cu PSD și o alianța cu Pro Romania.Citește și: Mesajul intern al lui Tariceanu prin care anunța parafarea Alianței cu Pro Romania: se rupe coaliția PSD-ALDE…

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu isi va anunta azi, pe treptele Ateneului Roman, la ora 16.00, intentia de a candida ca independent la presedintia Romaniei. Surse politice au declarat pentru G4Media ca Diaconu ar urma sa fie sustinut de viitoarea alianta politica formata dintre Pro Romania si ALDE.…

- Discutiile de luni vor avea loc in contextul in care Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, pentru…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a trimis un mesaj, intrat in posesia STIRIPESURSE.RO, pe grupul intern de WhatsApp al conducerii ALDE prin care iși informeaza colegii ca nu s-a ajuns la nicio ințelegere cu cei de la PSD, la solicitarile publice adresate de ALDE. Totodata, Tariceanu ii…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat, miercuri, ca ALDE va avea o alianta politica cu Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. El a afirmat ca alianta va fi a treia forta parlamentara, dupa PSD si PNL. „Discutii fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat o viitoare…

- Lovitura politica a verii: ALDE face alianta cu Pro Romania si vor avea grup parlamentar comun. “€Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am discutat o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice! ALDE si Pro Romania vor avea grupuri parlamentare comune,…