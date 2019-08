Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, vicepremierul Mihai Fifor si europarlamentarul Rovana Plumb sunt prezenti, duminica, la Targoviste, la sarbatorirea Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului. Mii credinciosi au venit la slujba oficiata de arhiepiscopul si mitropolitul Targovistei, Nifon. Oamenii au ajuns…

- Social-democrații s-au reunit luni seara în ședința Comitetului Executiv și au decis amânarea congresului pentru anunțarea candidatului la prezidențiale, decizia fiind luata în contextul crimelor de la Caracal. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca acesta se va desfașura…

- Premierul Viorica Dancila le-a promis sambata membrilor PSD din organizatia judeteana Mures ca USR este un partid care „uraste” si ca social-democratii nu se teme si nu va face niciun pas inapoi: Am vazut un partid care ne propune sa traim in grupuri, tot ce nu se potrivete poporului roman, un partid…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila participa, maine, la slujba de la Manastirea Nucet, in județul Dambovița, cu ocazia sarbatorii Izvorului Tamaduirii. Liturghia la Manastirea Nucet este oficiata de arhiepiscopul Targoviștei, IPS Nifon. Oficiile de gazda sunt facute de edilul comunei Nucet, Luisa…

- Premierul Viorica Dancila le-a multumit, sambata, tuturor delegatilor la Congresul extraordinar al PSD, afirmand ca prin votul lor a devenit primul presedinte femeie din istoria partidului. Noul lider social-democrat a aratat ca rezultatul alegerilor interne o onoreaza si o obliga in acelasi…

- Premierul Viorica Dancila a castigat, la Congresul extraordinar, batalia pentru functia de presedinte al PSD, potrivit unor surse social-democrate. Eugen Teodorovici a fost ales presedinte executiv, iar Mihai Fifor - secretar general, precizeaza aceleasi surse. AGERPRES/(AS - autor: Dana…

- Liviu Dragnea si candidatii formatiunii social-democrate la apropiatele europarlamentare din 26 mai s-au aflat, duminica dupa pranz, pe scena amplasata in Targoviste pentru mitingul la care au participat cateva mii de sustinatori ai PSD-ului. In discursul sustinut in fata celor prezenti la manifestarea…