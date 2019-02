Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor a declarat, la dezbaterea proiectului de buget pentru 2019, ca cei 180 de kilometri de autostrada despre care a facut referire reprezinta o estimare și nu o promisiune. In acest context, Viorica Dancila susține ca Partidul Social Democrat a crezut…

- Rovana Plumb a anuntat ca in viitorul apropiat se va lua o decizie in forul de conducere al PSD dupa ce Olguta Vasilescu a anuntat ca renunta la nominalizarea pentru functia de ministru al Transporturilor. Invitata la emisiunea Andreei Cretulescu, la Romania TV, Rovana Plumb a anuntat ca,…

- Asociatia Pro Infrastructura sustine intr-o postare pe o retea de socializare ca promisiunea facuta de ministrul Transporturilor, Rovana Plumb, in privinta celor 180 de kilometri de autostrada ce vor fi dati in folosinta in acest an nu va putea fi respectata.

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, spune ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa puna "stop" si sa accepte propunerile pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor - Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici. Ea il acuza pe seful statului de "urzurparea drepturilor premierului Viorica…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla a decarat, la Romania TV, ca refuzul lui Klaus Iohannis de a respecta deciziile Curtii Constitutionale si de a numi ministrii propusi de premier constituie motive pentru declansarea procedurii de suspendare a presedintelui. "Juridico-constituțional, președintele…

- Președintele Klaus Iohannis, a semnat, luni, decretele ministrilor interimari pentru portofoliile Transporturilor si Dezvoltarii Regionale. - Decret pentru desemnarea domnului Eugen Orlando...

- Premierul Romaniei a implinit azi frumoasa varsta de 55 de ani, sau 5 -5 daca ar fi sa ne exprimam in limbajul sau propriu. Cu aceasta ocazie, pe adresa redactiei am primit o fotografie de la un localnic din Videle, in care se poate observa cat de popular isi sarbatorea Viorica Dancila ziua de nastere,…

- "Este normal ca vrem schimbarea, daca am semnat revocarea ( lui Paul Stanescu n.red.), e un fapt incheiat s-a dat vot in CEx, sa privim spre viitor. Am discutat de demisie cu Paul Stanescu, am solicitat, nu a vrut sa-si dea demisia. Eu l-am sunat pe domnul presedinte, i-am zis ca trimit noile propuneri…