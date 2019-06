Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Remus Borza, fost consilier onorific al premierului pe probleme economice, reforma si fiscalitate, a facut primele declarații, pentru dcnews.ro,in urma anunțului ca premierul Viorica Dancila l-a demis din funcție. Decizia a fost luata in urma declarațiilor acestuia privind reducerea numarului…

- Viorica Dancila ar urma sa-l demita, luni, pe Remus Borza din funcția de consilier onorific al premierului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. In exclusivitate pentru DCNEWS, deputatul a facut primele declarații in urma informațiilor vehiculate sambata in presa. Remus Borza a spus, pentru …

- Premierul Viorica Dancila a luat decizia demiterii lui Remus Borza din functia de consilier onorific al prim-ministrului, in urma declaratiilor facute sambata de acesta la un post tv, au precizat surse guvernamentale, citate de Agerpres. Potrivit acestora, declaraţiile lui Borza nu reprezintă…

- Premierul Viorica Dancila a luat decizia demiterii lui Remus Borza din functia de consilier onorific al prim-ministrului, in urma declaratiilor facute sambata de acesta la un post tv, au precizat surse guvernamentale, citate de Agerpres. Potrivit acestora, declaraţiile lui Borza nu reprezintă…

- Remus Borza, consilierul economic al premierului Viorica Dancila, a anunțat o reducere a numarului de bugetari și o scadere a numarului de ministere. „Am crescut veniturile in sectorul bugetar, cred ca suntem singura țara din lume care platește mult mai bine salariații din sectorul public decat pe…

- „Reforma este marele imperativ social clamat de o națiune intreaga. Guvernul va trebui sa și-o asume. E nevoie de creșterea sumelor alocate de la bugetul de stat pe capitolul cheltuieli de capital. Ar trebui sa ne propunem sa alocam, an de an, 50-60 miliarde lei pentru investiții, cu prioritate in…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila a demisionat, luni, din Guvern, in urma unei discuțiii acute cu șefa Executivului, au declarat pentru Libertatea surse guvernamentale. De altfel, premierul a zis inca de saptamana trecuta ca se mai gandește daca mai continua…

- Victor Negrescu, consilierul onorifc al premierului Viorica Dancila, a reacționat pe pagina sa de socializare la declarația facuta azi de președintele PNL, Ludovic Orban, care vrea ca angajații din IT sa plateasca impozite pe venit."Am considerat mereu promovarea sectorului digital o prioritate…