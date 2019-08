Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirea alegerilor prezidențiale a reprezentat unul dintre subiectele importante discutate in cadrul ședinței Comitetului Executiv Județean al PSD care s-a desfașurat miercuri la Falticeni, ședința la care a fost prezenta președinta PSD, Viorica Dancila, președintele executiv Eugen Teodorovici și…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca miercuri, in sedinta de Guvern, va prezenta modul in care va fi efectuata, electronic, poprirea conturilor, aceasta modificare legislativa urmand sa facuta incepand cu luna iulie. "Azi (marți, n.red.) am avut pe birou nota de la colegi,…

- Dirzu are un nou stapan!Viorica Dancila a fost aleasa presedinte al PSD cu 2828 de voturi, fiind urmata de Liviu Plesoianu cu 715 voturi. Eugen Teodorovici a devenit presedinte executiv, iar Mihai Fifor – secretar general. Viorica Dancila este prima femeie care devine presedinte al PSD. Pentru functia…

- Viorica Dancila a fost aleasa președinte al PSD, anunțul oficial fiind facut la Congresul extraordinar al partidului de catre liderul deputaților PSD, Alfred Simonis. De asemenea, Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, iar Mihai Fifor, secretar general.”Știu ca abia acum incep…

- Social-democratii se reunesc sambata in congres extraordinar, pentru a-si alege presedintele, presedintele executiv si secretarul general al partidului. Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfasurare a congresului…

- Potrivit surselor G4Media.ro, este de asteptat ca ministrul de finante, Eugen Teodorovici, sa se retraga din cursa pentru functia de presedinte executiv al partidului, in conditiile in care Dancila il sustine pe vicepremierul Daniel Suciu pentru aceasta pozitie. Suciu si-ar fi facut o intensa campanie…

- Viorica Dancila a fost prezenta, duminica, 19 mai, alaturi de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, si ministrul Padurilor si Apelor, Ioan Denes, la manifestarea „Urcatul oilor la munte“, desfasurata in localitatea gorjeana Novaci, unde cresterea oilor reprezinta principala ocupatie a locuitorilor.…