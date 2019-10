Stiri pe aceeasi tema

- 'Cred ca sansele sunt foarte mari, pentru ca eu chiar cred in oameni si chiar cred in poporul roman si cred ca aceasta tara merita mult mai mult din partea presedintelui Romaniei. In primul rand merita un presedinte care sa-i uneasca pe romani si nu sa-i dezbine, merita un presedinte care sa fie…

- Un sondaj CURS de tip omnibus ne arata care este tendința pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie. Conform sondajului, cea mai importanta scadere o are Dan Barna, candidatul USR-PLUS, ca urmare a scandalului provocat de ancheta Rise Project. Un sondaj Sociopol are cifre comparabile.…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a lansat astazi campania de strangere de semnaturi pentru candidatura la alegerile prezidentiale, in comuna Racsa, din județul Satu Mare. A fost intampinata de localnici cu paine si sare, dar si cu un pahar din traditionala palinca. https://www.youtube.com/watch?v=Fao3ZSgxd7E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR37w1wCaT4HVKcKfZoHXvUqIARifsIGAPEzRqDZuT02pM76MJlpsYPgkEI…