VIORICA DĂNCILĂ se joacă cu focul în Timiș și Arad Huiduita la Hunedoara si fugarita la Cluj, Viorica Dancila ajunge astazi in Vestul tarii. In prima parte a zilei premierul se afla la Arad, iar in a doua parte a zilei ar fi trebuit sa ajunga la Timisoara. Staff-ul PSD Timis a anuntat ca Viorica Dancila nu va mai ajunge in Timisoara. Potrivit reprezentantilor PSD Timis, Viorica Dancila va vizita comuna Giarmata, aflata la aproximativ 10 km de Timisoara, in jurul orei 15.00. Giarmata este condusa de un primar PSD care tocmai a ramas fara majoritate in Consiliul Local. Surse din PSD au declarat ca primarii PSD din Timis au solicitat insistent o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

