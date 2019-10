Viorica Dăncilă se alătură cauzei marşului împotriva violenţei asupra femeilor Premierul demis Viorica Dancila anunta ca se alatura cauzei marsului impotriva violentei asupra femeilor organizat, sambata, in Capitala, si ii felicita pe cei care participa "pentru curajul de a-si face auzita vocea". "Am o grija aparte pentru siguranta tuturor celor ce nu se pot apara singuri si am convingerea ca este obligatorie o schimbare profunda, la nivel procedural si legislativ, asa incat actele de violenta, abuzurile si orice incalcare a drepturilor fundamentale sa fie ferm descurajate si drastic reduse in timp", scrie Dancila pe Facebook. Cateva sute de persoane au marsaluit, sambata,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

