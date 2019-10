Stiri pe aceeasi tema

- "Asteptam partidele care au votat demiterea guvernului sa vina si sa isi asume responsabilitatea guvernarii. Sa vina cu programul, cu viziunea si cu bugetul. Orice intarziere si orice pierdere de timp este o bataie de joc la adresa romanilor, pentru care vor fi taxati la vot, impreuna cu presedintele…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca social-democratii nu vor vota in Parlament cabinetul propus.„Partidele care au votat moțiunea de cenzura au toata raspunderea privind formarea…

- Viorica Dancila spune ca va ramane premier, in cazul in care opoziția nu reușește sa o demita prin moțiune de cenzura. Liderul PSD a anunțat ca va merge in Parlament sa obțina un vot de remaniere, dar, in cazul in care nu il va primi, acest lucru nu va duce la demiterea sa.”Opoziția sa arate…

- Guvernul va merge in Parlament pentru remaniere, a declarat miercuri seara premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, potrivit Agerpres.Am vazut ca a aparut in spatiul public faptul ca CCR ne obliga sa mergem in Parlament. Nu am vazut acest lucru precizat de catre Curtea Constitutionala. Dar, desigur,…

- Guvernul va merge in Parlament pentru remaniere, a declarat miercuri seara, la finalul CExN, premierul Viorica Dancila. "Nu am stabilit inca data, dar nu vom astepta foarte mult timp. Asteptam motiunea de cenzura. Este atributul opozitiei de a depune motiune de cenzura.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, facand referire la sustinerea PSD pentru Teodor Melescanu la functia de presedinte al Senatului, ca ceea ce s-a intamplat "a creat o bulversare totala a Parlamentului", transmite Agerpres. "Marturisesc ca ceea ce s-a intamplat astazi la Senat a creat…

- Fostul ministru de Interne Dragos Tudorache, europarlamentar PLUS, a criticat-o sambata pe sefa Executivului, Viorica Dancila, care a anuntat ca analizeaza posibilitatea convocarii unui referendum privind inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie. Aflat la Iasi pentru a participa…

- Guvernul lucreaza la rectificarea bugetara si asteapta avizul CSAT pentru a fi aprobata, a declarat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila. ‘Lucram la rectificarea bugetara, domnul ministru Teodorovici va da toate detaliile. Deja asteptam CSAT-ul pentru a aproba rectificarea bugetara prima data in CSAT,…