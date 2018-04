Viorica Dăncilă: Salariile vor intra înainte de Paște Premierul Viorica Dancila a dat asigurari, marți, ca salariații iși vor primi banii inainte de Paște. „Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paște, pensiile, nu. De obcei pensiile se dau intre 14 și 27 ale lunii. Daca le dam acum, va fi o perioada mult prea mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarele pensii”, a spus Viorica Dancila. Și ministrul Finanțelor a precizat, saptamana trecuta, ca salariile celor peste un milion de bugetari s-ar putea da mai devreme in luna aprilie, inaintea Sarbatorilor de Paște. „Nu putem priva niciuna dintre categorii”,… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

