- Liderul PNL Ludovic Orban a formulat un nou apel catre Viorica Dancila dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa de Parlamentul European.„Solicitarea noastra limpede catre inca premierul Dancila, dupa ce a facut de ras Romania, este aceea de a nu formula o alta propunere fara consultarea președintelui…

- Felix Stroe a organizat, vineri, o conferinta de presa, iar cu acest prilej jurnalistii au remarcat ca pe perete a fost inlocuit tabloul cu Liviu Dragnea cu cel cu Viorica Dancila. Liderul PSD Constanta sustine ca la fiecare partid trebuie sa fie portretul presedintelui formatiunii politice respective.…

- ​Social-democrații nu se grabesc sa o trimita pe Viorica Dancila în Parlament pentru un vot de încredere, așa cum cer opoziția și președintele Klaus Iohannis. Purtatorul de cuvânt al PSD, Valeriu Steriu, a declarat ca se așteapta mai întâi o decizie a Curții Constituționale(CCR)…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a picat intr-o capcana, fiind "umilit" de premierul Viorica Dancila care il lasa fara partid si fara parlamentari, in conditiile in care acestia din urma "fug disperati la PSD pentru functii in stat", informeaza Agerpres.…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vrut sa ramana in alianta cu PSD, pentru a profita de resursele guvernarii in campania electorala. Insa un esec la prezidentiale ar fi torpilat ALDE. Tariceanu s-a temut ca parlamentarii sai vor migra catre ProRomania, deci in locul irelevantei politice a ales…

- Opozitia a reactionat, sambata, la atacurile lansate de Viorica Dancila, de pe scena Congresului PSD. Liberalii o trimit sa candideze la Videle, in timp ce liderul USR Dan Barna o provoaca la o dezbatere in mijlocul oamenilor, pe strada, la Iasi. Barna: "Maine dimineața va aștept la Iași. Eu am venit…

- "Din punctul de vedere al aliantei si continuarea guvernarii, am vazut ca atat domnul Calin Popescu Tariceanu, cat si alti lideri din ALDE au spus ca vor continua guvernarea. Deci, eu nu cred ca guvernarea este pusa in pericol, faptul ca avem candidati fiecare partid din alianta...bineinteles ca…

- UPDATE Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a anunțat miercuri ca a fost confirmat candidat ALDE la Presedintie. El a atacat-o pe Viorica Dancila, candidatul PSD, care a refuzat sa-l lase sa candideze din partea coaliției PSD-ALDE. "Pentru mine si colegii mei nu a fost o surpriza, dar este…