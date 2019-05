Viorica Dancila s-a razgandit - Nu voi vota la referendum

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca nu va vota la referendum, precizand ca a luat aceasta hotarare in urma ultimelor interventii publice ale presedintelui Klaus Iohannis. "Am fost hotarata sa particip la referendum. Sunt un om al echilibrului si am vrut sa demonstrez acest lucru. In urma…

- Premierul Viorica Dancila urmeaza sa il sune pe presedintele Klaus Iohannis, dupa sedinta de Guvern. Sefa Executivului i-a cerut in mai multe randuri sa motiveze, in scris, refuzul numirii in functie a celor trei ministri propusi in urma remanierii Guvernului: Eugen Nicolicea, la Justitie, Oana Florea,…

- Viorica Dancila se pregatește sa faca noi propuneri pentru funcțiile de miniștri, susține Romania TV. Cel mai controversat post este cel de la Ministerul Justiției, acolo unde a fost respinsa prima propunere, pe numele lui Eugen Nicolicea. In direct la Romania TV, analistul politic Bogdan…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca a transmis joi catre presedintele Klaus Iohannis solicitarea de a motiva respingerea propunerilor de ministri la Justitie, Eugen Nicolicea, la Fonduri Europene, Oana Florea, si la ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Liviu Tit Brailoiu. Prim-ministrul a precizat,…

- Participarea la vot a fost de 44,3%, a declarat presedintele Comisiei Electorale, Lachine Ibrahim, adaugand ca 88,83% dintre votanti au aprobat amendamentele, in timp ce 11,17% au votat impotriva acestei reforme.Revizuirea Constitutiei permite prelungirea celui de-al doilea mandat al presedintelui…

- Premierul Viorica Dancila va transmite marti seara presedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a vicepremierului Ana Birchall in functia de ministru interimar al Justitiei, a ministrului Eugen Teodorovici - ministru interimar al Fondurilor Europene si a ministrului Radu Stefan Oprea - ministru…

- Premierul Viorica Dancila a discutat marti la telefon cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor ministri, potrivit unor surse guvernamentale. Sursele citate au mentionat ca discutia dintre cei doi a avut loc la finalul evenimentului desfasurat la Palatul Victoria pe tema cresterii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca blocajul la adresa Guvernului a devenit "principala preocupare" a presedintelui Klaus Iohannis si ca exista sau nu exista motive, acesta contesta la Curtea Constitutionala "orice". "Cred ca este evident pentru toata lumea ca presedintele…