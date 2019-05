Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri seara, ca nu va vota la referendumul pentru justiție, dupa ce cu cateva zile in urma, anunțase ca iși va exercita dreptul la vot. Șefa Executivului spune ca a luat decizia in urma ultimelor intervenții publice ale președintelui Klaus Iohannis. „Iohannis are…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a razgandit in privința referendumului. Deși inițial spusese ca va merge sa voteze la referendumul pe justiție organizat de Klaus Iohannis, premierul a decis sa nu mai mearga.

- Viorica Dancila a transmis, intr-un mesaj adresat social-democratilor, ca a reanalizat contextul politic si a decis ca nu va vota la referendumul convocat de Klaus Iohannis."Dupa cum știți, eram pregatita sa votez la referendum. Nu pentru ca aș fi fost de acord cu domnul Iohannis, ci pentru…

- "A doua problema sunt politicienii inșiși. Dand vina pe UE atunci cand ești acasa este o practica foarte comuna. Atata timp cat avem politicieni care spun ca UE e buna, dar se duc acasa și spun ca Uniunea ne-a impiedicat sau e vina ei, atunci acest lucru este problematic. Cand vine cineva și intreaba…

- Viorica Dancila a precizat ca premierul Netanyahu i-a confirmat ca ședința comuna de guvern dintre cele doua state va avea loc. Mai mult, va fi primul eveniment dupa formarea noului guvern din Israel. „Am avut o discuție telefonica cu domnul Netanyahu. L-am felicitat și am discutat despre…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader are la aceasta ora o discuție cu premierul Viorica Dancila, anunța Antena3. Intalnirea dintre cei doi are loc dupa criticile liderului PSD Liviu Dragnea la adresa ministrului.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus aseara la Romania Tv ca tot partidul s-a lasat…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, marți, ca textul moțiunii simple prin care Opoziția cere demisia lui Tudorel Toader este un pamflet, intrebandu-se cum sa voteze PSD o asemenea „bazaconie” in care scrie „PSD luați mainile murdare de pe justiție”.Intrebat, marți la Antena 3, ce șanse…

- Aceasta este prima finalista iUmor din cel de-al șaselea sezon, in urma voturilor primite in aplicație. Actrița a reușit sa iși intre atat de bine in rol la iUmor, sambata seara, la Antena 1, incat a fost confundata de oameni cu personajul politic real – premierul Viorica Dancila.