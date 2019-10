Stiri pe aceeasi tema

- "Partidul Social Democrat a avut onoarea de a gazdui la Palatul Parlamentului forumul 'Integrarea Balcanilor de Vest in Uniunea Europeana', cu participarea forțelor politice de centru-stanga din 10 state ale regiunii balcanice și Estului Europei", transmite

- Integrarea europeana a tarilor din Balcanii de Vest va intari Uniunea Europeana si va consolida pacea, solidaritatea, prosperitatea in regiunea balcanica, a declarat premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, la evenimentul de semnare a Declaratiei comune privind integrarea tarilor din Balcanii…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat, marti, la Forumul Regional "Integrarea Balcanilor de Vest in Uniunea Europeana", ca singura garantie a evolutiei predictibile, stabile si democratice a Balcanilor de Vest este integrarea europeana. "Istoria ne-a aratat ca instabilitatea in Balcanii…

- „Uniunea Europeana este departe de a fi o constructie perfecta. Ar fi o utopie sa spunem asta. Criza migratiei, Brexitul, atacurile teroriste sau decalajele economice dintre Est si Vest sunt doar cateva dintre provocarile pe care trebuie sa le infruntam si care nu de putine ori au suscitat discutii…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, s-a intalnit, marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite de la New York, cu subsecretarul general al ONU pentru operatii de mentinere a pacii, Jean-Pierre Lacroix, discutiile fiind axate pe eficientizarea misiunilor derulate sub egida Organizatiei, potrivit Agerpres.…

- Direcția de Cultura a Municipiului Carei continua proiectul intitulat „Zile Naționale ale țarilor U.E.”, relansat in 16 februarie anul acesta și avand tema „Așezari rurale”, care are ca scop cunoașterea și promovarea valorilor culturale și turistice ale țarilor membre din Uniunea Europeana. Cu ocazia…

- "Legea Alexandra" inseamna in primul rand introducerea detentiei pe viata pentru criminali feroce, care ucid minori, femei insarcinate, dupa modelul Legii Tijana, adoptate in Serbia, potrivit deputatului PNL Florin Roman. Liberalii cer presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si liderului…

- In Comitetul Executiv al PSD, primarul general Gabriela Firea si liderul PSD Olt, Paul Stanescu, i-au reprosat premierului Viorica Dancila ca si-a anuntat candidatura la prezidentiale inainte sa discute in partid. Firea a pledat pentru o candidatura comuna PSD-ALDE-ProRomania, in timp ce Viorica Dancila…