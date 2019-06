”Aș vrea sa revin un pic la comunicare. Cred ca și aici s-a greșit foarte mult. Nu vreau sa acuz pe cineva. Sunt convinsa ca toți au fost bine intenționați, dar cred ca n-am mers pe drumul cel bun nici aici. S-au facut destule lucruri bune, dar noi ne-am axat doar pe un domeniu și am fost mereu in defensiva. Am vorbit despre un lucru atunci cand cineva a acuzat, cu toate ca erau lucruri bune, nu am venit sa vorbim despre ceea ce am facut. Trebuia sa fim primii care sa comunicam și cred ca aici am greșit.” a spus Viorica Dancila, la Antena 3, in emisiunea ”Sinteza Zilei”.