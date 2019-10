Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Viorica Dancila, secretarul general al PSD Mihai Fifor, președintele PSD Bacau Dragoș Benea și deputatul PSD Lucian Șova au vizitat pe biciclete santierul Soselei de centura a municipiului Bacau. loading...

- Primii kilometri de autostrada din Moldova au fost inaugurați de Viorica Dancila in aceasta dimineața. Premierul interimar a strabatut o distanța considerabila pe primii kilometri din centura la nivel de autostrada a Bacaului. Iata imaginile video:

- Premierul și prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, a mers la Bacau, acolo unde a fost inaugurata centura Bacaului, primii kilometri de autostrada din Moldova.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project La inaugurare,…

- Viorica Dancila va face „botezul” primilor kilometri de asfalt de pe centura Bacaului. Potrivit unor surse neoficiale, premierul va circula cu bicicleta pe breteaua de est a variantei ocolitoare, unde s-au turnat primii kilometri de autostrada din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, referindu-se la întâlnirea de vineri a mai multor lideri de organizatii social-democrate, în cadrul careia s-ar fi cerut schimbarea din functia de secretar general al partidului a lui Mihai Fifor, ca spera sa nu se transforme într-o…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca reactiile la pactul propus de premierul Viorica Dancila ”dezvaluie adevarata fata a partidelor si politicienilor din opozitie”. Potrivit lui Fifor, faptul ca PNL, PMP si USR nu vor sa semneze pactul arata ca ”daca vin ei la guvernare, vom reintra in…

- Mihai Fifor a explicat, vineri, la Constanta, ca Alexandru Cumpanasu a primit paza dupa ce a solicitat acest lucru MAI pentru ca viața sa este pusa in pericol. „E o procedura legala. Domnul Cumpanasu a solicitat acest lucru oficial MAI. S-a facut o analiza in cadrul MAI. Orice persoana care cere sprijin,…

- Mihai Fifor a anunțat, joi seara, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila incetarea mandatului de interimat in fruntea MAI și numirea unui ministru titular. Fifor a declarat ca nu se da la o parte, daca va primi un astfel de mandat, de la a schimba radical instituția. In plus, el a precizat ca…