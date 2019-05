"Am aratat, atat in calitate de stat membru al UE, cat si in postura de Presedintie a Consiliului UE, Romania va continua sa fie un sustinator al UE, al unei Europe coezive, inclusive, un partener activ implicat in eforturile consensuale de gestionare a provocarilor actuale. Este clar ca provocarile comune pot fi gestionate eficient numai in stransa cooperare de catre toate statele membre, de o maniera unitara si consensuala, fara diviziuni sau tensiuni intre grupuri de state membre, mari sau mici, noi sau vechi, de la est sau de la vest", a precizat Dancila, la declaratia comuna de presa sustinuta…