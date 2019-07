Viorica Dăncilă: România şi-a dovedit puternicul ataşament faţă de valorile europene "A fost un mandat marcat de performanta, in care Romania si-a dovedit puternicul atasament fata de valorile europene si a lucrat pentru consolidarea marelui proiect european, pentru o Uniune a cetatenilor, a libertatilor, a eforturilor si a fortelor noastre comune. Suntem mandri de rezultate si ne dorim ca toti romanii sa simta aceasta mandrie, pentru ca tara noastra a reconfirmat ca este o voce puternica si un partener serios, care lasa o baza solida pentru urmatorul capitol al constructiei europene", a scris Dancila, vineri, pe Facebook. Vineri seara, la Ateneul Roman, va avea loc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

